Rio - No capítulo de segunda-feira (19) em "Três Graças", Consuelo (Viviane Araújo) aparece no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) atrás de Misael (Belo), que reencontrou quando ele viajou ao Rio de Janeiro e visitou o cemitério onde fica o túmulo dos pais.
O pai de Gerluce (Sophie Charlotte) abre o portão e se surpreende com a presença da mulher desconhecida. Consuelo pergunta por Misael, mas Joaquim insiste em saber primeiro quem ela é e o que deseja. Ela revela que veio para evitar que todos sejam presos e esclarece que não se trata do roubo da estátua, mas de um crime que o ex-namorado está prestes a cometer.
Aos poucos, o dono do ferro-velho percebe que se trata da mulher com quem o amigo conversava em segredo desde que voltou do Rio. Consuelo explica que entende os motivos do roubo da estátua, mas insiste que viajou a São Paulo para evitar que ele cometa uma nova loucura capaz de colocar todos atrás das grades. 
Ela confirma que conhece Misael desde a juventude e que ele lhe revelou planos de vingança contra um homem poderoso, responsável pela morte de sua mulher. Joaquim se preocupa com o risco de prisão e com a possibilidade de vir à tona o roubo da estátua. Júnior (Guthierry Sotero) bate à porta e logo desconfia da presença da desconhecida, mas Joaquim insiste para ela ficar por perto. o rapaz a leva para sua casa até que possam reunir o grupo e decidir como contar o amigo sobre sua chegada.