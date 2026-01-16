Consuelo, ex de Misael, vai morar na casa de Júnior Globo/Divulgação
'Três Graças': Consuelo surge para impedir vingança de Misael
Ela surpreende Joaquim ao aparecer no ferro-velho
Jorge Aragão é homenageado na vinheta do Carnaval Globeleza
Cantor celebra 50 anos de carreira e dá voz ao projeto
Veja Sophie Turner caracterizada como Lara Croft de 'Tomb Raider'
Imagem foi divulgada pelo Prime Video nesta quinta-feira (15)
Grazi Massafera compartilha bastidores de 'Três Graças'
Atriz interpreta vilã na trama escrita por Aguinaldo Silva
Ryan Hurst será protagonista da série 'God of War'
Intérprete assumirá o papel de Kratos na adaptação da popular franquia de games
Três Graças: Gerluce descobre que Raul é o pai do bebê de Joélly
Cena está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (15)
