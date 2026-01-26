’Três Graças’: Lucélia (Daphne Bozaski) e Bagdá (Xamã) - Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 26/01/2026 10:37

Rio - Um casal improvável vai surgir em "Três Graças", da TV Globo, a partir do capítulo desta segunda-feira (26): Lucélia (Daphne Bozaski) e Bagdá (Xamã). A 'patricinha' e o chefe do tráfico se conhecem em um bar da comunidade da Chacrinha e, depois de trocarem algumas provocações, se beijam.

Tudo acontece quando Lucélia acompanha a prima Maggye (Mell Muzzillo) em visita a Júnior (Guthierry Sotero) na comunidade. A vilã provocará Bagdá com seu jeito insinuante e dirá que quer um beijo do bandido. Ele não resistirá às investidas da sobrinha de Kasper (Miguel Falabella).

O clima, entretanto, será interrompido quando Maggye e Júnior entram no bar e percebem a confusão em que a jovem está se metendo. Ao vê-los, Bagdá chama os dois à mesa e decide que levará Lucélia e Maggye para casa, deixando Júnior apreensivo. Lucélia, contudo, vibrará com o risco.

Intérprete da personagem, Daphne opina sobre o novo casal. "O encontro de Lucélia e Bagdá parece algo inesperado em um primeiro momento, mas se pensarmos na trama até agora é uma baita sacada. Ela precisa de ajuda, de alianças para colocar seus planos em ação. E ele precisa de um amor. Ao dar de cara com o chefe do crime na Chacrinha, é a oportunidade perfeita para Lucélia alcançar o status que tanto busca desde o começo da novela", avalia.



Ela também diz como foi gravar em outro núcleo da obra. "Contracenar com o Xamã foi muito divertido. Ver esses dois personagens de ambientes tão distintos, vivendo essa situação inusitada, rendeu boas risadas! E foi muito legal nosso jogo, ele trouxe vários improvisos. Estou feliz com a Lucélia ocupando esse novo espaço e ansiosa para sentir a repercussão do público com o casal".