Clara Moneke como Kate, na novela Vai na FéManoella Mello / TV Globo

Publicado 25/01/2026 05:00

Rio - Clara Moneke volta a interpretar a personagem Kate, um dos grandes destaques de "Vai na Fé" (2023), agora no formato de novela vertical exibida no Globoplay. Intitulado "Kate de Vai na Fé", o projeto revisita a trajetória da jovem ambiciosa e carismática que conquistou o público na faixa das 19h da Globo, em uma narrativa pensada para o consumo no celular.

Na trama, Kate sonha com uma vida à beira-mar, distante do subúrbio onde cresceu ao lado da mãe, Bruna, vivida por Carla Cristina. Determinada a mudar o próprio destino, ela enfrenta conflitos, faz escolhas arriscadas e se vê diante de desafios que colocam à prova seus limites. Os sete primeiros capítulos estão disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming, osepisódios seguintes ficam restritos aos assinantes.

"Ter uma novelinha falando da Kate, minha personagem, para mim é um marco. Sou muito grata e feliz por relembrar essa história tão bonita que continua sendo contada", afirma Clara, que lembra detalhes marcantes da construção da personagem, especialmente o processo de caracterização.

"Eu passava cerca de uma hora e meia para me arrumar, principalmente por causa do cabelo e da maquiagem da Kate. A mudança de cabelo foi um momento muito simbólico. As próprias trancistas que cuidavam do meu cabelo apareceram em cena, foi algo muito bonito", comenta.

A atriz destaca, ainda, o clima nos bastidores da novela e a relação próxima entre o elenco, que reuniu nomes como Sheron Menezzes, Mel Maia, Bella Campos, MC Cabelinho, Emílio Dantas, Caio Manhente e José Loreto. "O time era unido e animado, a Sheron e o José Loreto mobilizavam toda a equipe. Lembro que o camarim da Sheron era todo arrumado, com quadros e outros acessórios pessoais, e isso me inspirou".

Clara, que recentemente interpretou Leona, sua primeira protagonista na novela "Dona de Mim (2025)", exalta as duas personagens. "Kate, uma jovem impulsiva, Leona, uma mulher que, embora também impulsiva, já passou por mais experiências, comete outros tipos de erros, mas aprendeu muito. Ambas são mulheres que lutaram e que passaram por diversas situações. Há paralelos importantes em suas histórias, considero que são personagens que trazem contextos relevantes para a sociedade".

Questionada sobre os papéis mais marcantes da carreira, a atriz admite a dificuldade de escolher apenas um. "É difícil e fica entre Kate e Leona. A Leona foi minha primeira protagonista em uma novela de 212 capítulos. Já a Kate tem um lugar especial porque foi ela que me apresentou ao mundo".

Ao olhar para a própria trajetória,Clara faz um balanço do momento profissional. "Vejo uma Clara que aprendeu muito e que ainda tem muito a aprender. Fiz três novelas seguidas, com um filme no meio dessa jornada. Estou há três anos trabalhando incessantemente. Minha trajetória vem do teatro, passou rapidamente pelo cinema e me levou à televisão. Sou muito grata por tudo que estou vivendo. Me sinto honrada e feliz", conclui.



