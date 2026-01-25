Isabelle Drummond volta às novelas para viver a primeira vilã da carreira - Divulgação/Leco Moura

Publicado 25/01/2026 05:00

Rio - Isabelle Drummond, de 31 anos, interpreta a primeira vilã da carreira em "Coração Acelerado", novela das 19h da TV Globo. No folhetim, a atriz dá vida à Naiane Sampaio, uma influenciadora digital ambiciosa que se envolve com o cantor sertanejo João Raul (Filipe Bragança). Apesar do caráter duvidoso, a personagem caiu nas graças do público devido ao jeito extrovertido e as dancinhas que cria para as redes sociais.

Afastada das novelas desde "Verão 90" (2019), Isabelle celebra a volta ao formato e o carinho que tem recebido das pessoas. "Isso tem me impulsionado muito e enche meu coração de alegria. Sentia uma expectativa com a minha volta, acho que isso é uma das coisas que me motivou. Sentia o compromisso de retornar porque a TV aberta é de onde eu vim, né? É toda minha escola, as telenovelas em especial", diz.

Em "Coração Acelerado", a artista repete a parceria com Izabel de Oliveira. As duas já haviam trabalhado juntas em "Cheias de Charme" (2012), "Geração Brasil" (2014) e "Verão 90". Desta vez, a autora divide a responsabilidade da trama com Maria Helena Nascimento. "Isso tudo também conta muito a favor. Fora que a personagem é uma coisa muito nova para mim. Eu nunca fiz uma vilã e nunca explorei o Centro-Oeste, então achei o projeto muito encantador."

Na pele da influenciadora, Isabelle traz para a tela o universo das redes sociais e das novas tendências da música sertaneja. "Eu tenho um coreógrafo na novela que fica só comigo, que a gente desenvolve várias danças. Além das trends que já existem, é um universo muito novo que eu acho que até para Globo, é um universo que eles vem até namorando, mas agora essa novela ela explora muito", explica.

A atriz buscou inspirações do universo de "Coração Acelerado" para compor a personagem. "Logo que o Carlinhos me ligou e eu conversei com a Isabel, eles me deram algumas referências. Mas fiz as minhas pesquisas, olhei estilos diferentes de influenciadoras, tanto do Brasil quanto fora. Depois mergulhei no sertanejo, comecei a ouvir bastante pessoas da região, peguei uma fonoaudióloga da região que trabalha com vários cantores sertanejos. É uma coisa que não para, porque a gente precisa estar conectada".

Isabelle reforça que, embora seja artista desde muito nova, a influenciadora tem uma relação única com o universo digital. "Ela tem um entendimento e também vem de uma geração que já nasce conectada, então já tem mais facilidade de lidar. Ela entende isso como uma profissão e trabalha sério para isso", garante.

É através de um vídeo em que coreografa uma das músicas de João Raul que Naiane se aproxima do cantor apelidado de "Mozão do Brasil". O namoro midiático deles, entretanto, fica abalado quando o rapaz reencontra Agrado (Isadora Cruz), que ele conheceu em um concurso quando era criança.

"É um triângulo muito específico porque ela começa a história namorando o João Raul. Só que ele tem essa história de infância que não aconteceu e está relacionado à essência dele. Ele tem uma parte que é bem conquistador, mas também é romântico. Ele tem um pouco de Naiane e da Agrado, tanto que em alguns momentos ele fica dividido", revela.

Naiane encontra seu espaço como braço do marketing do Grupo Alaor Amaral. A empresa da família é comandada por Alaorzinho (Daniel de Oliveira), pai da influenciadora, quando o avô dela, Alaor (Marcos Caruso), coloca o filho na presidência. "Os Amaral são muito dominadores. Então, a Naiane já nasce com uma perspectiva muito empreendedora. Eu vejo uma ambição natural que está no sangue dela em buscar novos caminhos que vão agregar na empresa da família", diz Isabelle.

Mas é com a mãe, Zilá (Leandra Leal), que a jovem compartilha o caráter duvidoso. As atrizes repetem a parceria após o sucesso como as empreguetes em "Cheias de Charme". "Agora estamos nos descobrindo num outro lugar que tem sido uma delícia, porque as duas carregam muito essa vilania. A relação dela com o ambiente que ela vive é muito diferente da mãe porque a Zilá está sempre com medo de perder e a Naiane tá pensando no que vai ganhar porque ela já tem tudo. Mas elas têm a mesma essência."

Drummond, inclusive, destaca a sintonia com os artistas que integram a família Sampaio Amaral. "É um núcleo maravilhoso. Eu estou extremamente realizada com esse clã que a gente montou e acho que a escolha do elenco não podia ser melhor", elogia.

O entorno da influenciadora também é formado pelo personal stylist Esteban (Diego Martins) e Laurinha (Kamila Amorim), amiga da jovem. "É muito legal conhecer esses atores que eu ainda não tinha trabalhado e ver tudo que a gente está construindo juntos. Tem muitos encontros divertidíssimos. É uma novela também que, por ser das sete, tem ganchos de humor. Então, estou sendo muito feliz no set", conclui.