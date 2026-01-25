’Três Graças’: Cena em que Viviane revela para Ferette que é trans movimenta a web - Reprodução de vídeo / X

’Três Graças’: Cena em que Viviane revela para Ferette que é trans movimenta a webReprodução de vídeo / X

Publicado 25/01/2026 08:59 | Atualizado 25/01/2026 09:04

Rio - A cena em que Viviane (Gabriela Loran) contou para Santiago Ferette (Murilo Benício) que é uma mulher transexual na novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, movimentou a web, na noite deste sábado (24). Os telespectadores elogiaram a atuação e o texto do autor, Aguinaldo Silva, que assina a trama ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva.

"Aguinaldo veio com sangue nos olhos. Perfeito demais. Parabéns a todos", disse um internauta. "Fazia tempo que não amava um núcleo inteiro assim", exaltou um usuário do X, antigo Twitter. "Viviane diva", escreveu um admirador. "Bom demais", opinou uma pessoa. "Que cena sensacional", comentou um usuário das redes sociais.

Ferette recebeu a namorada do filho, Leonardo (Pedro Novaes), para tentar intimidá-la. No entanto, foi surpreendido com a chegada da filha, Lorena (Alanis Guillen), acompanhada da namorada, Juquinha (Gabriela Medvedovsky), e do casal Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) com a filha, Maggye (Mell Muzzillo).



O vilão, que expulsou a filha após descobrir que ela namora uma mulher, começou a atacá-los com ofensas homofóbicas: "Aqui só tem uma família. A única família que tem aqui é a minha e nesse momento está dividida e estou tentando unir da forma certa, apesar da minha filha vir me afrontar com essa namoradinha e esse bando, para validar uma aberração que eu nunca vou me acostumar".



A farmacêutica afrontou o sogro. "Ferette, desculpa interromper o seu discurso, mas você disse o que pensa de cada uma dessas pessoas hoje, só que não ouvi nada sobre mim. E eu queria muito ouvir. O que você acha de mim?".



"Acho que você é até bonitinha, só que baixa renda. Apesar de ser bonitinha, você é tão pobre que mora numa favela. Isso é um defeito", disparou o marido de Zenilda (Andréia Horta). "Eu acho que pelo seu ponto de vista, esses não seriam os únicos atributos, não. [...] Eu só quero ver se você está preparado para o que vou falar", respondeu Viviane.



Leonardo chamou a namorada e tentou intervir: "Você tem certeza? Meu pai está bêbado". "Claro que tenho certeza", falou ela, que complementou: "Lembra aquele assunto sobre os netos? Vou te responder agora. Vou, sim, te dar netinhos lindos, mas não da forma que você pensa. Eu e Leonardo, seu filho, provavelmente vamos adotá-los. [...] Nós vamos adotar os nossos filhos porque eu não tenho útero. Eu sou uma mulher trans". João Rubens a apoiou, com direito a aplausos: "Maravilhosa".



"O que é isso?", perguntou o amante de Arminda (Grazi Massafera). "Eu não sou professora para dar palestra de graça e nós vivemos no século XXI. Acho que se quiser descobrir, já que você não sabe o que é uma pessoa trans, vai na internet e pesquisa".



"Leonardo, ela está falando que é um homem? Eu tenho um filho gay também? Eu sei o que estou falando. Vai me dizer que ela, 'ele', te enganou?", disse Ferette. "Você não pode falar isso, pai", confrontou Lorena. "Não só posso falar, como faço, se vocês continuarem com essa aberração",



A policial também confrontou o sogro. "Chega, acabou. O doutor não vai mudar ninguém aqui nessa sala. Expulsou a Lorena de casa para acabar com a nossa relação, mas já pensou o que vai acontecer se eu pedi-la em casamento?". "Se você pedir, eu aceito", disse Lorena, que em seguida, beijou a namorada na frente do pai.



Transtornado, o vilão arremessou uma garrafa de vidro na parede, ao lado delas. Logo após, passou mal caiu no chão. "Pode ser um infarto e pode ser um dos sérios", disse a farmacêutica.

