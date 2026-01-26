Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils e Lu Andrade falam sobre sucesso do Rouge em série - Kelly Fuzaro / Divulgação

Publicado 26/01/2026 11:41

Rio - Um dos maiores fenômenos musicais dos anos 2000, o grupo Rouge ganhará uma série documental. O anúncio foi feito pela HBO, nesta segunda-feira (26). Com direção de Tatiana Issa, a produção está em fase de gravação e ainda não tem data de lançamento prevista.

A produção reúne as integrantes Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils e Lu Andrade. Na obra, as artistas falarão sobre a trajetória do grupo, desde a audição para o reality #Popstars ao estrelato, e darão detalhes dos bastidores. Além disso, elas revelam dores, aprendizados e vitórias.

Formado em 2002, o Rouge vendeu cerca de 6 milhões de cópias, conquistou três discos de ouro, três de platina e um de platina dupla pela Pro-Música Brasil. O grupo chegou ao fim em 2006 em meio à polêmicas. Li Martins, que também integrou a banda, não participa da série.





