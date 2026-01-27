Protagonistas do filme The Fifth Wheel - Reprodução / Instagram

Protagonistas do filme The Fifth WheelReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 11:32

Rio - A Netflix iniciou a produção do longa-metragem de comédia "The Fifth Wheel", que tem Nikki Glaser, Brenda Song, Kim Kardashian e Fortune Feimster no elenco. A novidade foi anunciada pela plataforma de streaming, nesta segunda-feira (26), no X, antigo Twitter. A produção, sem data de estreia definida, ainda marca a estreia de Eva Longoria na direção.

A história acompanha um grupo de amigas que convive desde o ensino médio e decide realizar uma viagem de fim de semana para Las Vegas com o objetivo de se reconectarem. O roteiro, assinado por Paula Pell e Janine Brito, estabelece o conflito central quando uma pessoa externa ao grupo é integrada à viagem. A presença dessa nova figura motiva as protagonistas a confrontarem questões pessoais, decisões passadas e o estado atual de suas amizades.A aquisição do projeto pela Netflix ocorreu após uma disputa de mercado entre distribuidoras. A produção reforça a trajetória de Kardashian na atuação, após sua participação na série antológica de Ryan Murphy. O título do filme faz referência à posição de "quinta roda" ocupada pela protagonista na dinâmica social do grupo.Além da direção de Longoria, o projeto conta com roteiristas egressas de programas como "Saturday Night Live" e "One Day at a Time". Até o momento, a data de estreia de "The Fifth Wheel" não foi divulgada pela plataforma de streaming.