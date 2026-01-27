’A Nobreza do Amor?: TV Globo divulga primeira foto dos protagonistas Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto)TV Globo/ Estevam Avellar

Rio - A TV Globo divulgou, nesta segunda-feira (26), a primeira foto dos protagonistas de "A Nobreza do Amor", a novela que substituíra "Êta Mundo Melhor!" na faixa das 18h da emissora. O folhetim - que irá estrear em março - será estrelado por Duda Santos e Ronald Sotto, que vivem o par romântico Alika e Tonho.
A trama mergulha no universo do continente africano, representado pelo reino fictício de Batanga. É de lá que a princesa Alika (Duda Santos) foge para o Brasil com sua mãe, a rainha Niara (Erika Januza), para escapar do tirano Jendal (Lázaro Ramos), primeiro-ministro que rouba o trono do rei Cayman II (Welket Bungué).

O monarca morre na fuga, a sua filha e mulher conseguem escapar para o Brasil, onde mora Zambi (Bukassa Kabengele), o irmão do falecido rei. Princesa e rainha assumem, respectivamente, as identidades de Lúcia e Vera. Do outro lado do oceano, o vilão pretende capturar a princesa que um dia lhe foi prometida como mulher.

É na cidade fictícia de Barro Preto, pequeno município no interior do Rio Grande do Norte, que os caminhos da princesa e de Tonho, um trabalhador de engenho de cana-de-açúcar, se cruzam. O encanto entre os mocinhos é imediato.
Mesmo refugiada no Brasil, a princesa tem como missão arrumar formas de ajudar a salvar Batanga da tirania de Jendal. Já Tonho sonha com um pedaço de terra para ajudar seu povo. A luta pela justiça e a busca pela paz vão aproximar cada vez mais o jovem casal.
Também estão no elenco Ana Cecilia Costa, André Luiz Miranda, Antonela Benvenuti, Carol Badra, Cassio Gabus Mendes, César Ferrario, Cyria Coentro, Daniel Rangel, Danton Mello, Edu Mossri, Emanuelle Araujo, Fabiana Karla, Fábio Lago, Gabriel Fuentes, Nikolly Fernandes, Rayssa Bratillieri, Rita Batista, Samantha Jones, Zezé Motta e mais.