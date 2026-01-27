Rodrigo Capella e Victor Sarro comandam o ’Comédia SBT’Divulgação / SBT
'Comédia SBT' estreia nesta segunda sob o comando de Victor Sarro e Rodrigo Capella
Patricia Abravanel, Celso Portiolli e Virginia participam da atração
Netflix confirma início das filmagens da comédia 'The Fifth Wheel'
Longa-metragem apresenta Kim Kardashian como protagonista e produtora de uma trama focada em conflitos geracionais e viagens em grupo
Confira a primeira foto dos protagonistas da nova novela 'A Nobreza do Amor'
Duda Santos e Ronald Sotto vivem, respectivamente, o par romântico Alika e Tonho no folhetim que ocupará a faixa das 18h em março
Cariúcha assume comando do 'SuperPop' após saída de Luciana Gimenez
Informação foi confirmada durante o 'TV Fama', da RedeTV!, nesta segunda-feira (26)
Mestre Ciça brinca sobre deixar de fumar se a Viradouro for campeã
Mestre de bateria será o enredo da escola de samba no Carnaval 2026
Filho de Antônio Fagundes fala sobre carreira: 'Não tenho espaço para erro'
Ator comenta necessidade constante de provar seu talento