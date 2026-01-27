Rodrigo Capella e Victor Sarro comandam o ’Comédia SBT’ - Divulgação / SBT

Rodrigo Capella e Victor Sarro comandam o ’Comédia SBT’Divulgação / SBT

Publicado 27/01/2026 12:15

Rio - Sob o comando de Victor Sarro e Rodrigo Capella, o "Comédia SBT" estreia na emissora, nesta segunda-feira (2), a partir das 23h, logo após o "Programa Ratinho". Com uma mistura de sátiras de clássicos da TV, gincanas e Câmeras Escondidas, a atração terá convidados pra lá de especiais, como Patricia Abravanel, Celso Portiolli e Virginia Fonseca.

O diretor-geral Muka Troccoli explica que o programa é uma homenagem direta ao chamado "SBT raiz", sem perder de vista o público atual. "A maior forma de respeitar o legado é manter a essência. É um humor livre, mas com a responsabilidade de lembrar que falamos com a família brasileira. No fim, esse desafio nos obriga a ser mais criativos e cada vez mais malucos", diz.

Rodrigo Capella celebra o desafio profissional e destaca: "Rir nunca sai de moda. O humor lá de trás faz falta na televisão hoje em dia, e não existe lugar melhor para isso acontecer do que no SBT, que deu toda a liberdade para gente brincar com tudo, inclusive com os programas da casa".

Já Victor Sarro fala sobre a liberdade que eles têm de fazer humor no SBT. "A comédia ficou engessada por anos e só o SBT tem essa característica de humor livre, leve, ácido e tudo junto ao mesmo tempo. Isso é uma vitória para a comédia", destaca o apresentador, que completa: "O povo está cansado de ter que escolher um lado. Aqui você não escolhe do que pode rir, você escolhe rir de tudo. É isso que aproxima a gente de quem está em casa".