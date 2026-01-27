Ana Maria se revolta e cobra punição após morte do cão Orelha - Reprodução / Instagram

Ana Maria se revolta e cobra punição após morte do cão Orelha

Publicado 27/01/2026 12:46 | Atualizado 27/01/2026 12:47

Rio - Durante a edição do "Mais Você" desta terça-feira (27), Ana Maria Braga se manifestou ao vivo sobre a morte do cachorro Orelha, caso que gerou forte comoção nas redes sociais e reacendeu o debate sobre maus-tratos a animais no Brasil. Visivelmente indignada, a apresentadora defendeu que episódios como esse não fiquem impunes e fez duras críticas aos responsáveis.

Orelha era um cão comunitário da Praia Brava, em Florianópolis (SC), conhecido por moradores e frequentadores da região. Ele vivia nas proximidades de casinhas instaladas na areia para abrigar animais que acabaram se tornando mascotes do local. No início de maio, o cachorro foi vítima de agressões violentas e, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. Segundo a Polícia Civil, o animal precisou ser submetido à eutanásia.

Ao comentar o caso na abertura do programa, Ana Maria fez um alerta sobre o impacto social da violência contra animais e relacionou o episódio à formação de caráter. “Esses jovens, que serão amanhã os adultos. No futuro, serão aqueles que vão agredir, que vão assediar. Eu diria que eles são cidadãos desprezíveis e perigosos. Eles têm que entender que a vida não é assim e que isso não pode ficar impune”, declarou.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, quatro adolescentes foram identificados como suspeitos de envolvimento no crime, após análise de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. Todos já foram localizados, e o inquérito segue em andamento.

Na segunda-feira (26), a corporação cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos adolescentes investigados. As diligências também apuram o possível envolvimento de um adulto. Segundo a polícia, o pai de um dos suspeitos teria coagido uma testemunha com o uso de uma arma de fogo durante o andamento das investigações.