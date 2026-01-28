Virginia Fonseca anuncia saída do SBT e encerra programa 'Sabadou com Virginia' - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 19:54 | Atualizado 28/01/2026 19:57

Rio - Virginia Fonseca não seguirá no SBT. A influenciadora e empresária, de 26 anos, anunciou nesta quarta-feira (28) que não renovou seu contrato com a emissora, o que marca o fim do programa "Sabadou com Virginia". A informação foi divulgada por meio de um comunicado oficial publicado no stories do Instagram.

"Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa ‘Sabadou com Virginia’", diz o texto. Segundo a nota, a decisão partiu da própria apresentadora, que optou por encerrar o vínculo ao fim de 2025 para se dedicar a novas frentes profissionais.O comunicado também destaca o balanço positivo da parceria. "Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia como para o SBT", afirma a emissora. Antes do encerramento definitivo, ainda irão ao ar seis edições inéditas da atração, incluindo um programa especial de despedida, previsto para gravação no dia 24 de fevereiro."A todos nossa imensa gratidão pela confiança", conclui a nota oficial.'O Sabadou com Virginia' estreou no SBT em abril de 2024 e ocupava a faixa de sábado à noite, por volta das 22h15. A atração apostava em entretenimento leve, com bate-papo, jogos e a presença frequente de convidados famosos. Lucas Guedez, a mãe da apresentadora, Margareth Serrão, e amigos da influenciadora também integravam o elenco fixo do programa.Atualmente, Virginia Fonseca também chama atenção fora da televisão por sua vida pessoal. Ela vive um relacionamento com o jogador Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid.