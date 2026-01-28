’Três Graças’: Joaquim entra na mira da polícia após denúncia de Lígia - TV Globo / Beatriz Damy

’Três Graças’: Joaquim entra na mira da polícia após denúncia de LígiaTV Globo / Beatriz Damy

Publicado 28/01/2026 07:49

Rio - Joaquim (Marcos Palmeira) vai comparecer à delegacia da Aclimação para esclarecer o registro feito por Lígia (Dira Paes) contra ele, envolvendo perturbação da tranquilidade e injúria, em cenas previstas para irem ao ar nesta sexta-feira (30) na novela "Três Graças".

fotogaleria

O delegado Jairo (André Mattos) vai explicar que não se trata de um interrogatório e o pai de Gerluce (Sophie Charlotte) vai reclamar que Lígia quer complicar sua vida. Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) vão insistir que é apenas uma oportunidade para ele dar sua versão dos fatos.

Joaquim vai acusar a ex de odiá-lo por não ter assumido a paternidade da filha, e admitirá nunca ter pago pensão, alegando falta de condições financeiras e dizendo que nunca quis ser pai. A namorada de Lorena (Alanis Guillen) vai confrontá-lo sobre sua responsabilidade, enquanto Paulinho falará que o histórico de Joaquim será consultado, mencionando o ferro-velho, o que o deixará visivelmente desconfortável.

Joaquim vai se irritar ao perceber que a conversa desviou para o estabelecimento e dirá que pensou ter sido chamado apenas para falar da denúncia de Lígia. Jairo vai reforçar que não se trata de um interrogatório formal e que Paulinho trouxe um contexto.

Após o namorado de Gerluce insistir em ouvir a versão de Joaquim sobre a interdição do estabelecimento, ele responderá que já está prestando contas à justiça e exigirá a presença de um advogado caso continuem abordando o ferro-velho. O delegado vai concordar em retomar o foco na conversa inicial, e Juquinha lembrará que haviam parado na parte em que Lígia dizia odiá-lo por ter sido abandonada grávida.

Entenda

Vale lembrar que Lígia foi até a delegacia para denunciar Joaquim pelo roubo da valiosa estátua 'três graças', após vê-la no ferro-velho. No entanto, a filha conseguiu chegar a tempo para impedi-la. Gerluce implorou para a mãe não falar sobre o roubo, alegando que também poderia ser presa.

No entanto, Paulinho e sua equipe já estavam prontos para ouvir o que Lígia tinha a dizer. Para salvar a filha, a avó de Joélly (Alana Cabral) decidiu não revelar que encontrou a obra de arte no estabelecimento de Joaquim.

Com ajuda de Joaquim, Viviane (Gabriela Loran), Mizael (Belo) e Junior (Guthierry Sotero), Gerluce roubou a estátua de Arminda para comprar remédios verdadeiros para a Chacrinha. Eles tomaram a atitude após descobrirem que, ao lado de Santiago Ferette (Murilo Benício), a vilã está envolvida no esquema de falsificação dos medicamentos. A ação criminosa deixou os moradores da comunidade doentes e até levou alguns a morte.