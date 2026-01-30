Cenas da novela ’Três Graças’ viralizam nas redes - Reprodução de vídeo / X

Publicado 30/01/2026 09:45 | Atualizado 30/01/2026 11:59

Rio - Cenas da novela "Três Graças", da TV Globo, viralizaram nas redes sociais, nesta quinta-feira (29). Uma delas foi a de Arminda (Grazi Massafera) chutando Célio (Otavio Muller) da escada, no maior estilo Nazaré Tedesco, vilã interpretada por Renata Sorrah em "Senhora do Destino" (2004-2005). A outra foi o clima de romance entre Misael (Belo) e Consuelo (Viviane Araujo), que quase se beijaram.

Arminda e Célio

Arminda chutou Célio da escada após ser abordada pelo vizinho, que a cobrou pela "carona" até a comunidade Chacrinha. Arminda não deu muita importância até ele decidiu mostrar provas dos encontros dela com o cúmplice e amante, Santiago Ferette (Murilo Benício). Preocupada, a filha de Josefa (Arlete Salles) marcou um encontro com ele em sua mansão. À noite, Célio entrou na casa pensando que seria recompensado. No entanto, foi enganado pela vilã e rolou escada abaixo.

Os telespectadores elogiaram a atuação da intérprete da vilã e celebraram o fim do personagem. "A gente ganhou dois presentes de uma vez só! A Grazi Massafera alcançando o seu potencial máximo como a vilã Arminda, finalmente matando alguém de forma icônica na novela. E a gente ainda se livrou desse personagem insuportável que é o vizinho Célio [risos]", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Grazi está em estado de graça como atriz! Seu auge", elogiou um admirador.

"A Grazi muito bem nesse momento", opinou um seguidor. "Imagina ser chamada de vilã por acabar com um dos personagens mais insuportáveis da novela. Arminda é nossa heroína", ironizou um espectador. "Que cenão! A Arminda acabando com aquela família de desocupados", escreveu uma usuária das redes sociais. "Ferette (Murilo Benício), como você se sente sabendo que a Arminda consegue matar quem ela quer, ao contrário de você? [...] Vilã da década", expressou outra pessoa.

"Se o Célio tivesse visto o que a Nazaré Tedesco fez na escada, ele não teria ido atrás da Arminda", brincou mais alguém, citando a icônica vilã do folhetim "Senhora do Destino" (2004-2005).

Misael e Consuelo

No mesmo capítulo, Misael insistiu para que a ex-namorada Consuelo falasse uma frase que marcou o antigo relacionamento. "Ai, tá bom. Dorme com os anjos. Sonha com a 'anja'", respondeu a personagem interpretada por Viviane. "Estava morrendo de saudade de ouvir isso. Você sempre me dizia isso e no final, você me dava um beijinho", disse ele, ao se aproximar. Consuelo, no entanto, recusou: "Esse beijinho, você vai buscar nos seus sonhos. Boa noite".

Como a vida imita a arte, os atores que interpretam os personagens também são ex-namorados. Belo e Viviane viveram um relacionamento entre 1998 e 2007. A relação terminou em meio a polêmicas, quando a atriz o acusou de traição enquanto ele estava preso na penitenciária Bangu 1, na Zona Oeste do Rio. Desde então, ambos não mantinham contato.

A rainha de bateria do Salgueiro, inclusive, se recusou integrar um documentário sobre a vida do cantor, intitulado "Belo: Perto Demais da Luz", lançado pelo Globoplay no ano passado. Por esse motivo, Viviane surpreendeu o público ao aceitar o convite para integrar o folhetim como par romântico de Misael.

Internautas comentaram sobre a "química" dos atores. "Misael e Consuelo precisam voltar a ser um casal. Que química maravilhosa de Belo e Viviane Araujo", disse uma internauta. "Também achei que ficaram maravilhosos como casal na novela", opinou outra pessoa. "Interação Misael e Consuelo", escreveu mais alguém.

