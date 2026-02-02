Protagonizada por Grazi Massafera, novela Dona Beja estreia na HBO Max - Divulgação

Protagonizada por Grazi Massafera, novela Dona Beja estreia na HBO MaxDivulgação

Publicado 02/02/2026 05:00

Rio - Estrelada por Grazi Massafera, a novela "Dona Beja" estreia nesta segunda-feira (2), na HBO Max. Na obra, uma releitura contemporânea do folhetim de 1986 da Rede Manchete, a atriz interpreta Ana Jacinta de São José, uma mulher que desafiou uma sociedade conservadora imperial, quebrou barreiras e se tornou símbolo de poder e desejo.

Na trama, Beja é noiva e apaixonada por Antônio (David Júnior), mas tem a vida virada do avesso após ser raptada pelo ouvidor do rei, Joaquim Inácio Silveira da Mota (Virgílio Castelo), e forçada a ser amante dele. Após conseguir fugir, a personagem é rejeitada pelos moradores da cidade fictícia Araxá e pelo antigo amor. Para se vingar, ela abre um bordel luxuoso e se torna uma famosa cortesã.

Grazi acredita que o folhetim de Daniel Berlinsky, com 40 capítulos e temas como machismo, racismo e homofobia, além de cenas quentes, vai 'chocar' parte do público. "Os mais conservadores vão falar coisas absurdas, vão dizer que é lacração. Isso é bom também, dane-se. A gente também quer isso. Então, vai ter de tudo. Eu tenho certeza absoluta, porque a gente enfia o dedo na ferida da sociedade", adianta a atriz.

A artista também analisa os aprendizados que teve com a personagem em relação às críticas que as mulheres sofrem atualmente, principalmente nas redes sociais. "O que a Beja ensina hoje é a persistência, a resistência. É fazer do limão a limonada... É não se sucumbir às regras e estar aberta a constantes mudanças. Acho que a Beja também não está pronta. Ela vai se construindo e abrindo caminhos para outras mulheres. Ela vai construindo a liberdade dela".

Grazi comenta, que assim como a Beja, é alvo de comentários maldosos por não se encaixar em certos padrões impostos pela sociedade. "Sou uma mulher solteira, livre, faço o que quero. Sou subjugada em relação aos namorados, ao meu corpo, em relação à minha filha, à minha beleza e em relação a envelhecer. Então, esse julgamento, ele continua e não vai parar. As mulheres como Beja abriram portas para gente. E vai continuar abrindo. E eu quero também ser uma dessas mulheres", destaca.

No ar como Arminda em "Três Graças" e com papéis em novelas como " Páginas da Vida" (2006), "Flor do Caribe" (2013), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Bom Sucesso" (2019), da TV Globo, a atriz diz que se entregou de corpo e alma para o papel na novela da HBO Max.

"A cada dia de gravação aprendi ainda mais com esse texto magnífico e com essa potência. E, assistindo, vejo que fui encarnando essa mulher. Eu digo que é a primeira vez que estou realmente encarnada numa personagem com toda a minha força. E la me emociona demais. E eu posso dizer que, até agora, é a personagem que eu mais amei fazer", entrega a artista.

"A beleza não é o diferencial da Beja. A beleza é só o veículo que a transporta. E a forma com que ela desafia… Eu sou uma mulher que tenta fazer isso na minha vida... E é o tipo de mulher que eu acredito. É o tipo de mulher que eu educo a minha filha para ser", complementa.

Na novela original, a personagem foi interpretada por Maitê Proença. "Não tem como falar de Beja sem falar de Maitê [Proença], porque foi ela que transformou esse personagem num ícone, numa lenda espetacularmente. E vive no imaginário de todos", destaca Grazi, que conversou com a veterana sobre o papel. "Ela me recebeu, fui pedir bênção. É minha musa, uma inspiração. E foi incrível a conversa... Desde então a gente ficou amiga", vibra.

A artista também elogia o elenco atual da novela, que tem nomes como André Luiz Miranda, Deborah Evelyn, Erika Januza, Indira Nascimento, Pedro Fasanaro e Thalma de Freitas. "Consegui contracenar com todos esses atores maravilhosos que eu só admiro ainda mais. Toda a força, aprendi muito com cada um".

Dose dupla nas telinhas

A partir desta segunda, Massafera pode ser vista em dose dupla nas telinhas - "Três Graças" e "Dona Beja" - em papéis bem distintos. "'Dona cobra' é o oposto da Beja. Talvez ela (Arminda) queria ser Beja. Então, acho muito interessante ter essas duas personagens hoje no ar, que não foi premeditado, aconteceu. O destino ajudou. Acho que traz uma versatilidade como atriz interessante... (Arminda) é uma mulher ruim, né? Então, é muito diferente um personagem do outro, e eu estou agradecendo ao universo por esse momento. Espero que vocês gostem e amem (a novela). Tenho paixão absoluta por essa personagem (Beja)", conclui.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa