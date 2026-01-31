Crô estreia em 'Três Graças' - Reprodução / TV Globo

Rio - A estreia de Crô em "Três Graças" movimentou os noveleiros e ganhou destaque nas redes sociais. O personagem, eternizado por Marcelo Serrado em "Fina Estampa" (2011), apareceu pela primeira vez na trama no capítulo exibido nesta sexta-feira (30).



Na cena de estreia, Crô surge no quarto de hospital onde Ferette (Murilo Benício) está internado. Com o jeito extravagante que marcou sua trajetória, ele chama o vilão de “faraó” e se apresenta como voluntário, disposto a ajudá-lo. O mordomo milionário ainda deve cruzar o caminho de Arminda (Grazi Massafera), ao longo da próxima semana, o que promete mexer com os rumos da história.



O retorno do personagem repercutiu imediatamente na web. Internautas celebraram a volta. “Incrível como o Marcelo Serrado consegue interpretar o Crô mesmo depois de 15 anos”, escreveu um usuário. Outro comentou: “O Crô voltooooou, meu Deus como eu amo esse personagem!”. Já um terceiro avaliou: “O Crô apareceu num momento muito bom da novela”.



As reações seguiram em tom entusiasmado. “A vida do Ferette virou um verdadeiro arco-íris”, disse um internauta, em referência aos conflitos familiares do personagem. Outros comentários exaltaram o capítulo: “Aguinaldo Silva voltou com sangue nos olhos. Mostrando como se faz novela das boas”, “Melhor capítulo da novela”, “Gente, isso tá bom demais” e “Eu tô rindo tanto, o Ferette se lascou de vez”.

Assista: