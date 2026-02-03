Isabelle Drummond interpreta Naiane em Coração Acelerado - Manoella Mello / TV Globo

Isabelle Drummond interpreta Naiane em Coração AceleradoManoella Mello / TV Globo

Publicado 03/02/2026 15:06

Rio - Naiane (Isabelle Drummond) vai descobrir que Eduarda (Gabz) é amiga de Agrado (Isadora Cruz) e acusará ela de complô em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (3), em "Coração Acelerado", da TV Globo. Como se não bastasse, a filha de Zilá (Leanda Leal) ainda terá a confirmação de que Duda não é uma estilista renomada.

Tudo acontece quando Talita (Luellem de Castro) e Tino (Victtor Hugo Maia) ficam à espreita na mansão de João Raul (Filipe Bragança) para tentar algum furo de reportagem que possa movimentar a internet. Os dois, então, se surpreendem quando Eduarda chega ao local disfarçada para visitar a amiga, que agora mora com o astro do sertanejo, e filmam as duas conversando.



Quando o vídeo das duas conversando viraliza, Naiane fica furiosa e confronta Eduarda, acusando a funcionária de estar em um complô com a sua “prima do mal”. De volta ao Brasil, Esteban (Diego Martins) confirmará que a moça não tem nenhum envolvimento com o mundo da moda.

