Publicado 03/02/2026 05:00

Rio - Carla Marins está de volta às novelas da TV Globo depois de 12 anos como a personagem Xênica, de "Três Graças". Mãe de José Maria (Túlio Starling), médico voluntário da Chacrinha, a personagem deseja se vingar do patrão, Santiago Ferette (Murilo Benício), responsável pela prisão injusta do filho dela. Para isso, a assessora de comunicação se aproximará de Macedo (Rodrigo García), homem de confiança do vilão.

Em cena prevista para ir ao ar nesta terça-feira (3), Xênica tentará seduzir o capanga de Ferette. "Esse envolvimento será estratégico. Macedo é o braço direito de Ferrete e ela o usará para se vingar dele. Tenho muita admiração e carinho pelo Rodrigo García, estou adorando as nossas cenas e temos nos divertido nas gravações", comenta a atriz.

Movida pelo ódio, a mãe de José Maria contará com um time de peso para desmascarar o falso benfeitor. "A Xênica se aliará ao Rogério (Eduardo Moscovis), e será uma infiltrada na Fundação, como a Gerluce (Sophie Charlotte) já é na casa da Arminda", adianta Carla, que complementa: "Ela será uma mãe leoa em defesa do filho. Fará alianças e não sossegará até ver o Ferette pagar por todos os seus crimes".

E, ao que tudo indica, a assessora de comunicação receberá todo o apoio da amiga de infância, Zenilda (Andrea Horta), que cuida do caso de José Maria. A atriz confirma que as personagens terão um papel importante na queda de Ferette. "Elas vem da mesma classe social, tinham bolsa na escola cara onde Arminda também estudava, mas acima de tudo, elas tem caráter e são boas pessoas".

O médico foi parar atrás das grades depois de descobrir a ineficácia dos remédios distribuidos pela Fundação na comunidade. Ferette, então, soube que o filho de Xênica estava se metendo onde não devia e armou uma emboscada para ele, que foi preso acusado de falsificar e vender receitas ilegalmente. Kellen (Luiza Rosa) demonstrou apoio a José Maria durante a fase difícil. Com isso, os dois se aproximaram e um romance entre eles pode surgir.

Carla revela se Xênica iria gostar de ter a filha do pastor Albérico (Enrique Diaz) como nora. "José Maria é um homem adulto e as escolhas dos filhos devem ser respeitadas. Acredito que a Xênica vá na mesma direção. Kellen foi cuidadosa e confortou Zé Maria na prisão e isso foi importante pra Xênica. Estou curiosa com essa relação, o encontro da ciência com a religião", conta Carla.

De volta aos folhetins da emissora, a artista analisa. "Vejo como uma oportunidade de viver histórias atuais e emocionantes, abraçando novos formatos de conteúdo, como as novelas verticais, que acredito, vieram pra ficar". Ela também recorda outras parcerias profissionais com Aguinaldo Silva em "Pedra sobre Pedra" (1992), "A Indomada" (1997) e "Porto dos Milagres" (2001). "Três sucessos com trama e personagens ótimos".

Vida pessoal

Aos 57 anos, Carla mostra que o tempo foi generoso com ela. Linda e cheia de vitalidade, a atriz diz que é adepta às atividades físicas "pela saúde física e mental". "A dopamina que vem do treino gera satisfação. O truque é fazer mesmo sem vontade que o prazer inevitavelmente vem", afirma. Casada com o personal trainer Hugo Baltazar, ela recebe o incentivo do maridão. "Ele me dá aulas, orientação e estímulo. Treino sem me lesionar e qualifico muito meu cotidiano".

O casal é papai de Leon, de 17 anos. "Tem sido uma experiência incrível ser mãe. Sempre um aprendizado e nesta fase (da adolescência) a troca se intensifica, conversamos sobre tudo, a vida, o mundo, política, relacionamentos, machismo, racismo estrutural, consentimentos. Eu e o pai somos muito unidos e atentos na criação dele, e o orientamos para ser um homem digno, respeitador e amoroso com as mulheres".

Reposição hormonal

A artista também fala sobre a chegada da menopausa e diz que tem feito reposição hormonal. "Tenho olhado pra essa fase com atenção. Percebo que é necessária uma faxina pra seguirmos em frente. Olhar pra dentro, ver o que me serve e o que posso deixar pra trás, pra seguir leve, confiante e com coragem. Os hormônios mexem com a gente e é preciso trabalhar mais o foco e não deixar que pensamentos negativos se instalem. Tenho meditado e voltei pra terapia pra ajudar a organizar a mente".





