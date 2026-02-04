’Três Graças’: Arminda (Grazi Massafera) mostra crueldade em jantar com Raul (Paulo Mendes), Joélly (Alana Cabral) e Jorginho (Juliano Cazarré) - TV Globo / Beatriz Damy

’Três Graças’: Arminda (Grazi Massafera) mostra crueldade em jantar com Raul (Paulo Mendes), Joélly (Alana Cabral) e Jorginho (Juliano Cazarré)TV Globo / Beatriz Damy

Publicado 04/02/2026 07:42

Rio - Arminda (Grazi Massafera) vai mostrar toda a crueldade durante o jantar com Raul (Paulo Mendes), Joélly (Alana Cabral), e Jorginho (Juliano Cazarré), na novela "Três Graças", da TV Globo, em em cenas previstas para irem ao ar nesta quinta-feira (5). O clima tenso será marcado por provocações e até tentativa de assassinato.

fotogaleria

Ao imaginarem que não será fácil enfrentar Arminda, o filho da vilã e Joélly vão pedir para o pai da adolescente os acompanharem. Raul vai tentar recuperar seu violão e cadernos de letras, mas a mãe insinuará que ele ainda não superou as drogas.

Grávida, a filha de Gerluce (Sophie Charlotte) vai defender o namorado, dizendo que ele está buscando emprego e uma nova vida, mas Arminda vai ironizar. Tentando aliviar a tensão, Jorginho - ex-chefe do tráfico da comunidade Chacrinha - compartilhará a trajetória difícil e a transformação pela fé. No entanto, ele será ridicularizado pela cúmplice e amante de Santiago Ferette (Murilo Benício).

Além disso, Arminda vai reagir com sarcasmo e descrença quando Joélly revelar o sonho de ser médica. Apesar disso, a adolescente reafirmará a determinação, e será apoiada pelo pai e pelo namorado. A vilã, então, surpreenderá a todos ao oferecer pagar uma faculdade particular, mas revela uma condição cruel, que deixará os três abismados. E eles mal imaginam que ela ainda será capaz de um ato pior na mesma noite: tentar tirar a vida de Joélly.