Carol Lekker foi pedida em casamento pelo empresário Maik RiksenReprodução de Vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Carol Lekker foi pedida em casamento por Maik Riksen no programa "Fofocalizando", do SBT. Nesta quarta-feira (4), a ex-peoa de "A Fazenda 17" ganhou uma surpresa planejada pelo empresário com ajuda do apresentador Gabriel Cartolano. Já Gaby Cabrini traduziu a fala do holandês para o público. 
fotogaleria
Maik Riksen organizou surpresa para Carol Lekker no 'Fofocalizando' - Reprodução de Vídeo
Maik Riksen e Carol Lekker - Reprodução de Vídeo
Carol Lekker foi pedida em casamento pelo empresário Maik Riksen - Reprodução de Vídeo
"A gente se conhece há um ano e meio, a gente terminou por um tempo, mas encontramos o caminho de volta um para o outro. Ela consegue me tolerar e me amar do jeito que eu sou. A gente não precisa ter segredos, não usa máscaras. Eu nunca fiz isso e será a última vez. Você quer passar o resto da vida comigo?", perguntou ele. "Sim, claro", respondeu a miss bumbum. 
Em dezembro, Carol Lekker anunciou o término da relação com Maik Riksen e revelou que os familiares incentivaram a separação. "E realmente eu pensei: 'pra quê vou querer um relacionamento agora?' Tenho que priorizar isso aqui, era o que eu mais queria na vida. Mas me doeu muito, foi um sonho que deixou feridas e marcas, mas eu preciso viver e aproveitar", contou no "Link Podcast".