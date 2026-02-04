Carol Lekker foi pedida em casamento pelo empresário Maik Riksen - Reprodução de Vídeo

Publicado 04/02/2026 21:06

Rio - Carol Lekker foi pedida em casamento por Maik Riksen no programa "Fofocalizando", do SBT. Nesta quarta-feira (4), a ex-peoa de "A Fazenda 17" ganhou uma surpresa planejada pelo empresário com ajuda do apresentador Gabriel Cartolano. Já Gaby Cabrini traduziu a fala do holandês para o público.

"A gente se conhece há um ano e meio, a gente terminou por um tempo, mas encontramos o caminho de volta um para o outro. Ela consegue me tolerar e me amar do jeito que eu sou. A gente não precisa ter segredos, não usa máscaras. Eu nunca fiz isso e será a última vez. Você quer passar o resto da vida comigo?", perguntou ele. "Sim, claro", respondeu a miss bumbum.