Carol Lekker foi pedida em casamento pelo empresário Maik RiksenReprodução de Vídeo
Ex-Fazenda Carol Lekker é surpreendida com pedido de casamento
Miss bumbum tinha comunicado fim do noivado em dezembro de 2025
Boris Casoy volta à TV como comentarista do SBT News
Jornalista participou do programa 'News Noite' na terça-feira (3)
'Três Graças': Arminda mostra crueldade em jantar com Raul, Joélly e Jorginho
Clima tenso será marcado por provocações no folhetim da TV Globo, em cenas previstas para irem ao ar nesta quinta-feira (5)
Ator de 'Três Graças' posa com Belo e brinca: 'Ex-lindo'
Paulo César Grande ganhou elogios do colega de elenco e dos seguidores
Coração Acelerado: Naiane descobre a verdade sobre Eduarda e a acusa de fazer complô contra ela
Cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira (3)
Carla Marins adianta envolvimento entre Xênica e Macedo em 'Três Graças': 'Estratégico'
Personagem se aliará a Rogério (Eduardo Moscovis) para se vingar de Ferette (Murilo Benício)
