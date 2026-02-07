Rodrigo Sant’Anna interpreta Graça no humorístico - Gianne Carvalho/Divulgação Multishow

Rodrigo Sant’Anna interpreta Graça no humorísticoGianne Carvalho/Divulgação Multishow

Publicado 07/02/2026 22:28 | Atualizado 07/02/2026 22:28

Rio - Estrelado por Rodrigo Sant’Anna, o humorístico "Tô de Graça" ganhará mais uma temporada no Multishow. As gravações já iniciaram e seguirão até março. Desta vez, a personagem Graça, uma ex-BBB rejeitada que se recusa a sair dos holofotes, tentará manter seus luxos e pagar as contas apostando em estratégias nada convencionais. Enquanto isso, a comunidade passará por algumas mudanças.

"Podem esperar muitas gargalhadas e interpretações divertidíssimas, que trazem leveza e diversão para as telas do Multishow e do Globoplay. A Graça tenta se manter dentro da estrutura familiar e dentro dessa favela, que passa por uma mudança geográfica: a Prefeitura resolveu abrir um túnel no meio da comunidade, o que causa milhões de confusões no dia a dia deles", afirma o diretor Silvio Guindane.



O elenco da série ganha reforços e retornos importantes: Fafy Siqueira estreia como Sandra, enquanto Abigail, vivida por Flávia Garrafa, está de volta. Também estão na temporada: Briti (Isabelle Marques), Canário (Jorge Maya), Frávio (Gerson Barreto), Geralda (Dhu Moraes), Maico (Andy Gercker), Marraia (Evelyn Castro), Moacir (Eliezer Motta), Pablo (Estevam Nabote), Sonaira (Gracyanne Barbosa) e Vilso (Lindsay Paulino).



