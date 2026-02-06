William Bonner - Bob Paulino / TV Globo

Publicado 06/02/2026 08:01

Rio - William Bonner já tem data para estrear no comando do "Globo Repórter", da TV Globo, ao lado de Sandra Annenberg: dia 20 de fevereiro. Além de apresentar a atração, o jornalista também fará matérias especiais no Brasil e no exterior. A primeira será exibida no dia 1º de maio e o tema é: hora de desacelerar ou mesmo parar e redirecionar a vida.

"O mais inesperado nesse momento é a sensação de frio na barriga. Isso foi surgindo e aumentando nos últimos 10 dias - e eu me perguntando se tinha cabimento depois de 40 anos de telejornalismo diário urgente, com as pressões do tempo e os picos de adrenalina. Como pode ter frio na barriga depois disso tudo? Pode, claro. É uma atividade nova, num ambiente novo, num ritmo completamente diferente. E, no fim das contas, eu acho que era exatamente isso que eu queria muito voltar a experimentar. Vida longa para as borboletas que andam agitadas no meu estômago", comemora Bonner.

Sandra comenta que está "feliz da vida" com a chegada de Bonner ao programa. "Já compartilhamos algumas bancadas: 'Jornal da Globo', 'Fantástico' e 'Jornal Nacional'. O que acho mais interessante é que somos dois veteranos com o frio na barriga de iniciantes. Nessa nova temporada, vamos convidar quem está em casa para assistir junto com a gente, e vamos comentar como se estivéssemos sentados no mesmo sofá de quem está do outro lado da tela".

A jornalista, inclusive, seguirá à frente das edições do 'Globo Repórter Personalidades'. A primeira edição especial de 2026 irá homenagear o cantor João Gomes. Com mais de 50 anos no ar e mais de 92 milhões de brasileiros alcançados em 2025, a atração também ganha um novo cenário.

"Com a chegada do Bonner para apresentar ao lado da Sandra, estamos criando uma dinâmica diferente em um cenário novo que é ao mesmo tempo aconchegante e impactante. E os temas dos programas estão muito variados, com assuntos atuais e relevantes. O público vai se informar e se encantar com mais esta temporada do ‘Globo Repórter’", revela Mônica Maria Barbosa, diretora da atração.