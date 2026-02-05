Viviane Araujo, Miguel Falabella, Marcos Palmeira e Belo posaram juntos nos bastidores de Três Graças - Reprodução / Instagram

Viviane Araujo, Miguel Falabella, Marcos Palmeira e Belo posaram juntos nos bastidores de Três GraçasReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2026 19:55 | Atualizado 05/02/2026 19:56

Rio - Belo e Viviane Araujo chamaram a atenção ao aparecerem juntos em uma foto nos bastidores de "Três Graças", novela das 21h da Globo. A imagem, registrada nesta quinta-feira (5), reuniu ainda Miguel Falabella e Marcos Palmeira.

fotogaleria

O clique foi publicado por Miguel Falabella, intérprete de Kasper, personagem que contracena com Consuelo (Viviane), Joaquim (Marcos) e Misael (Belo). Na legenda, o artista escreveu: “Ê, Kasper, quem diria, acabou no Ferro Velho!”.A publicação recebeu elogios de internautas e de artistas ligados à produção. Augusto Madeira, que vive o porteiro Rivaldo na trama, comentou: “Essa foto tá tão pesada que nem carrega aqui”. Guthierry Sotero, o Júnior da novela, resumiu com um “Amores”. Entre os fãs, uma seguidora destacou o reencontro em cena: “Viviane e Belo juntos... Quem diria”.A presença dos dois no mesmo núcleo da história despertou curiosidade desde a primeira cena em que contracenaram. Belo e Viviane tiveram um relacionamento fora da ficção, iniciado em 1998, após o cantor ver a então modelo em uma revista. O casal permaneceu junto até 2007. A separação ocorreu em meio a rumores de infidelidade atribuídos ao artista.Na novela de Aguinaldo Silva, os personagens de Belo e Viviane também viveram um relacionamento que chegou ao fim, o que reforçou o interesse do público pelo reencontro profissional dos dois, agora em um novo momento de suas trajetórias.