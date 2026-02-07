Maju Coutinho, ao lado de Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho Lethicia Amâncio / TV Globo
Nova temporada do humorístico 'Tô de Graça' começa a ser gravada
Fafy Siqueira vai estrear na série, estrelada por Rodrigo Sant’Anna, como Sandra
Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho celebram o samba no 'Fantástico'
Artistas entoam canções como 'Não Deixa o Samba Morrer' e 'Vou Festejar' na atração
SBT tira 'Casos de Família' da grade diária e Christina Rocha reclama
'Feliz eu não estou', declarou a apresentadora
Saiba quando William Bonner estreia no 'Globo Repórter'
Jornalista dividirá o comando da atração com Sandra Annenberg
Belo e Viviane Araujo reaparecem juntos em foto nos bastidores de 'Três Graças'
Miguel Falabella e Marcos Palmeira também surgiram no clique
'Três Graças': Zenilda flagra traição de Ferette e Arminda
Advogada vai pegar os amantes juntos na cama