Maju Coutinho, ao lado de Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho Lethicia Amâncio / TV Globo

Publicado 07/02/2026 15:46

Rio - Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho vão celebrar a história do samba no "Fantástico", da TV Globo. Grandes nomes do gênero, os artistas se reuniram em um show especial, que será exibido neste domingo (8), na atração, e dividiram os vocais em canções como "Vou Festejar", "Não Deixa o Samba Morrer" e "Deixa a Vida Me Levar".

"Nós estamos conscientes do que viemos fazendo até aqui. Nós não somos modismos. Eu tenho certeza que nós não vamos mudar nada, nem um milímetro daquilo que nós fazemos", avisa Jorge Aragão.

Para compor a plateia, a apresentadora Maju Coutinho foi até o Saara, no Centro, para encontrar fãs dos cantores.