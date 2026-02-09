Craque Neto brincou sobre aparição em esquete do reality - Reprodução de Vídeo/ X

Craque Neto brincou sobre aparição em esquete do reality Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 09/02/2026 16:16 | Atualizado 09/02/2026 17:19

Rio - Craque Neto comentou no programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira (9) a aparição no quadro "Fanfic BBB". Torcedor de Edilson Capetinha, o apresentador "conversou" com o brother através de uma figura de camelo na área externa da casa. A voz do ex-jogador Vampeta também foi usada da brincadeira.

"Primeiro eu queria agradecer o Tadeu Schmidt que me chamou de Craque Neto ontem no 'Big Brother'. Eu apareci ontem lá igual um camelo. Obrigado aí. Queria que vocês ficassem embaixo do camelo, para saber quantos dias eles ficam sem tomar água", brincou ele.

O apresentador mandou um recado para o comandante do "BBB 26". "O camelo, que era eu e o Vampeta, falamos com o Edilson. Tadeu, um beijo pra você e principalmente pro seu irmão, o Oscar Schmidt, o maior de todos, um monstro sagrado, um dos caras mais maravilhosos do mundo", afirmou Craque Neto.