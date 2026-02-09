Glaura Lacerda faz estreia na televisão como Gisleyne em ’Três Graças’ - Divulgação/Nanda Araujo

Glaura Lacerda faz estreia na televisão como Gisleyne em ’Três Graças’Divulgação/Nanda Araujo

Publicado 09/02/2026 05:00

Rio - A novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, marca a estreia de Glaura Lacerda na televisão. A atriz interpreta Gisleyne, empregada de Arminda (Grazi Massafera). A personagem esteve entre os reféns no assalto da obra de arte que guarda o dinheiro da falsificação dos remédios de Ferette (Murilo Benício) e sempre está com as 'anteninhas ligadas' nos assuntos da mansão. Fofoqueira, ela acabou revelando informações do crime para Juquinha (Gabriela Medvedovsky) durante uma ida ao mercado.

fotogaleria

"Ela tem um lado cômico que vem da ingenuidade e da vontade de se aproximar das pessoas. Ao mesmo tempo, justamente por ela não medir as consequências de suas ações, sua 'língua-solta' e inocência pode colocá-la em situações complicadas. Esse traço é divertido, mas também é um ponto de vulnerabilidade da personagem e esse é um dos pontos que a deixa interessante dramaticamente", conta.

O convite para Glaura integrar o elenco do folhetim chegou em um momento fértil de sua trajetória artística. Na época, além de fazer parte do grupo de improviso teatral Três é Demais", a atriz estava em cartaz em São Paulo com dois espetáculos: "A Banheira", há dez anos em temporada, e "A Vida Começa aos Sessenta", de Aguinaldo Silva, com adaptação de Virgílio Silva.

"Quando o produtor de elenco Guilherme Gobbi me ligou para dar a notícia, eu estava no intervalo de uma apresentação de improviso. Não pude conter as lágrimas e alegria, mas consegui me recompor e concluir meu trabalho. Horas depois, subi nos palcos com outra peça ainda muito emocionada. Foi lindo aquele dia! Viver esse momento agora é poder se sentir diariamente realizada", celebra.

Sobre a troca com Grazi Massafera, Glaura destaca o clima de parceria nos bastidores. "A Grazi é muito parceira em cena e o elenco todo tem um clima de troca e apoio. É impressionante como todos ali estão extremamente focados e dedicados em entregar uma obra primorosa. É um ambiente que convida a gente a crescer junto", diz.

A artista relata que os aprendizados surgem também nos detalhes do cotidiano de gravações. "Às vezes, a 'dica' vem nos pormenores: na observação de Sophie Charlotte se preocupando respeitosamente com detalhes na cena; a aceitação e contraoferta constantes da Grazi durante nossas trocas ou em uma conversa sobre a possível intenção da personagem com a atriz que eu mais admiro e tenho a honra de trabalhar: Arlete Salles. É um ambiente que convida a gente a crescer junto".

Professora de artes cênicas, Glaura Lacerda vive em "Três Graças" uma situação especial ao integrar a novela com a ex-aluna Alana Cabral, intérprete de Joélly. "Assistir aos alunos virando mestres, além de ter a honra de dividir trabalhos com eles, é certamente uma das minhas maiores realizações, não só como professora, mas como ser humano. Vibro com cada conquista. É lindo vê-los brilharem e seguirem o que acreditam", declara.

Nas redes sociais, a artista brinca com o fato de ser ou não reconhecida nas ruas após a estreia na TV. A relação com a visibilidade é tratada por ela com consciência e bom humor. "Eu encaro a presença no digital como um trabalho, porque dá trabalho, viu? Eu não vejo essa facilidade toda que o povo vende por aí. Quando se pretende fazer algo bem feito requer investimento de recursos e dedicação".

Segundo Glaura, a satisfação não está apenas em atingir grandes números de engajamento. "Eu fico muito feliz quando isso alcança um milhão de gente, mas também fico contente quando 'só' chega a algumas centenas de pessoas. É sinal de que a mensagem chegou de forma leve a quem tinha que chegar e porque eu não me conectaria tão facilmente a essas pessoas em um espaço físico", afirma.

Com o sucesso da novela, a atriz já tem planos definidos para a sequência da carreira. "Quero terminar de escrever o meu solo de humor, junto com o diretor Henrique Tavares, e conseguir levar esse espetáculo para muitos palcos, dentro e fora do Brasil, ainda em 2026. E, se houver espaço na agenda para gravar um filme logo após o encerramento da novela, pretendo trazer um Oscar para o Brasil", brinca.