Arminda descobriu caso de Ferette e Arminda Reprodução/Globo

Publicado 09/02/2026 22:55

Rio - Alerta de barraco na novela "Três Graças"! No capítulo exibido na noite desta segunda-feira (9), Zenilda (Andréia Horta) finalmente descobriu o envolvimento íntimo de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). O vilão tentou realizar o fetiche da amante de fazer sexo na cama da advogada e foi pego no flagra pela mulher.

A mãe de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes) ficou incrédula ao abrir a porta do próprio quarto e ver os dois juntos. "Que safadeza é essa?", questionou.

O início da sequência, que terminará com a advogada batendo na ex-amiga, empolgou os usuários do X, antigo Twitter. "O horário nobre tá vivíssimo. Vai que é tua, Zenilda", exaltou um internauta. "Já quero amanhã a Zenilda dando uma surra na Arminda", afirmou outro. "Eu não acredito que a cena da Zenilda descobrindo tudo foi a que fechou o capítulo", lamentou um terceiro.