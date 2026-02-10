Erick Jacquin segue no comando do ’Pesadelo na Cozinha’Renato Pizzutto/Band
Band anuncia nova temporada do 'Pesadelo na Cozinha'
Programa comandado por Erick Jacquin estreia dia 24 de fevereiro
'Encontro com Patrícia Poeta' faz edição especial ao vivo no Rio
Diretamente do Morro da Urca, programa vai ao ar na segunda-feira (23)
Interpretado por Paulo Betti, Téo Pereira ressurge em 'Três Graças'
Personagem icônico de 'Império' entrevistará Zenilda sobre separação
Zenilda descobre traição de Ferette em 'Três Graças' e internautas vão à loucura
Advogada descobriu caso do marido no capítulo desta segunda-feira (9)
Craque Neto comenta aparição em quadro de humor do 'BBB 26'
Voz do apresentador foi usada em brincadeira no reality show
Glaura Lacerda celebra estreia na TV em 'Três Graças': 'Realizada'
Atriz comenta parceria em cena com Grazi Massafera e a emoção de integrar o mesmo projeto que a ex-aluna Alana Cabral
