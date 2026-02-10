Erick Jacquin segue no comando do ’Pesadelo na Cozinha’ - Renato Pizzutto/Band

Publicado 10/02/2026 18:23

Rio - A quinta temporada do "Pesadelo na Cozinha", apresentado por Erick Jacquin, chega nas telinhas da Band no dia 24 de fevereiro. O programa de consultoria culinária tentará salvar 12 estabelecimentos que estão à beira do colapso.

Dessa vez, a edição amplia sua atuação e apresenta novas perspectivas culturais ao percorrer restaurantes que se encontram próximos do fundo do poço em quatro estados brasileiros. A lista contempla Porto Seguro (BA), Belo Horizonte (MG), Foz do Iguaçu (PR), Santo André e São Bernardo do Campo (ABC Paulista), e a capital de São Paulo.

"As viagens mudam a rotina e surgem situações inesperadas. A gente acha que já viu de tudo, só que o pior ainda está por vir, então essa é a grande questão. Tem proprietário que não é do ramo, não demonstra amor pelo que faz nem possui conhecimento, porém acredita que domina o assunto", alfineta Jacquin.

O chef francês vai apontar as principais lacunas que estão deixando o empreendimento no vermelho e indicar possíveis soluções para que o ponto retome os lucros e volte a ser um ambiente respeitado. As mudanças vão desde os cardápios ultrapassados até as práticas de limpeza que, geralmente, passam longe do que é adequado.