Rio - O "Encontro com Patrícia Poeta" desembarca no Rio de Janeiro em fevereiro para uma edição especial ao vivo. Na segunda-feira (23), o programa vai ao ar diretamente do Morro da Urca, com o Pão de Açúcar ao fundo, um dos cenários mais emblemáticos da capital fluminense.
Patrícia Poeta no cenário do programa 'Encontro' - Globo/ Daniela Toviansky

No palco montado ao ar livre, Patrícia recebe convidados ligados à cena cultural carioca. Entre os nomes confirmados estão o ator Jonathan Azevedo e a dançarina Aline Maia, que se apresenta ao lado dos Meninos do Passinho. A parte musical fica por conta de Pedro Sampaio, que leva ao programa seus hits.

A edição também aposta em reportagens externas. Patrícia visita Madureira, no roteiro, estão o Parque de Madureira e conversas com moradores e frequentadores da região. A apresentadora também passa pelo Mercadão de Madureira, espaço tradicional que reúne gastronomia, cultura popular e comércio local.

Outro ponto abordado é o Baile Charme, movimento surgido nos anos 1990 e reconhecido como patrimônio imaterial da cidade.