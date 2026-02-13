Carol Lekker se emocionou ao saber de contratação na emissora - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 13/02/2026 20:00

Rio - Carol Lekker foi contratada pelo SBT e vai integrar o elenco do "Fofocalizando" após a saída de Cariúcha para a RedeTV!. Nesta sexta-feira (13), a ex-Fazenda ganhou o crachá da emissora no palco da atração.

"Mentira! Meu Deus, muito obrigada. Deus é fiel. Você vai me matar, pelo amor de Deus", disse ela. Gabriel Cartolano, um dos apresentadores do programa, ressaltou o empenho da influenciadora mesmo vivendo no exterior.

Aos prantos e de joelhos, Carol Lekker falou sobre a chance de ser o quinto elemento da atração. "Deus é fiel para cumprir todas as promessas, vai passar tempo, mas Ele vai cumprir. Hoje eu tô vivendo isso, muito obrigada", agradeceu.