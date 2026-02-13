Leonardo revela para Viviane que sabe sobre o esquema de falsificação de remédios da Fundação - Globo/ Manoella Mello

Publicado 13/02/2026 17:43

Rio - No capítulo de quarta-feira (18) em "Três Graças", Leonardo (Pedro Novaes) vai até a casa de Viviane (Gabriela Loran) para conversar. A farmacêutica permite que ele entre e exige que fale sem rodeios. O rapaz revela que sabe de tudo sobre o esquema de falsificação de remédios da Fundação Ferette.

A jovem fica em choque diante da revelação e confirma com o namorado que os remédios distribuídos pela Fundação não fazem efeito. Ele explica que a produção dos placebos acontece na chamada Casa de Farinha, o que deixa Viviane indignada.

Ela acusa Leonardo de ser cúmplice por ter guardado segredo e a exposto ao ridículo, distribuindo remédios falsos sem saber. Ele tenta justificar, dizendo que Santiago Ferette (Murilo Benício) é seu pai e que só abriu o jogo porque a ama. A amiga de Gerluce (Sophie Charlotte) diz que amor não justifica crime. Ferido pelas palavras dela, Leonardo implora por orientação, mas Viviane o manda embora de sua casa.