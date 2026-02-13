Rio - No elenco de "O Agente Secreto" (2025) - filme premiado e indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias -, Tânia Maria, de 79 anos, afirmou que pretende continuar trilhando o caminho da atuação, em entrevista inédita ao "Cinejornal", do Canal Brasil, que vai ao ar nesta segunda-feira (16).
fotogaleria
Costureira e moradora do povoado Cobra, na Zona Rural de Parelhas, no Rio Grande do Norte, Tânia contou que nunca planejou seguir carreira artística, ao falar sobre o rumo inesperado que a vida tomou. na 'melhor idade'. "Idade é o que a pessoa quer, eu não sou velha. Eu trabalho, estudo e quero continuar sendo atriz", disse ela, durante o bate-papo com a apresentadora Simone Zuccolotto.
No filme, a atriz ganhou destaque com a personagem Dona Sebastiana. Ela, então, lembra que chorou de alegria e se dedicou à preparação das cenas. Tânia recordou que chegou confiante ao set, certa de que tinha decorado todo o texto, até ouvir do diretor, Klebler Mendonça Filho, que o roteiro havia mudado. "Eu tinha estudado tudo, achando que estava pronta, e ele disse que tinha alterado as cenas", relembrou, aos risos.
A vencedora do International Cinephile Society Awards (ICS Awards) como Melhor Atriz Coadjuvante se emocionou ao falar da exibição do filme na terra natal. A atriz conta que já assistiu ao longa-metragem diversas vezes, mas que essa sessão em especial ficou marcada pela presença da família e da comunidade:
"Quando eu falo da minha família eu choro. Eles me apoiam muito e minha família é linda! Onde a gente mora não tem cinema e quando vi todo mundo com a camisa escrita ‘Dona Sebastiana’ não consegui falar nada. Só chorei e aplaudi".
Protagonizado por Wagner Moura, "O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar em quatro categorias: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator, para Wagner. A cerimônia acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, Califórnia, nos Estado Unidos. Em janeiro, a produção e o protagonista venceram o Globo de Ouro nas categorias Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.
Tânia estreou na carreira artística aos 72 anos, ao receber um convite inesperado para o filme "Bacurau" (2019), de Kleber e Juliano Dornelles. Além disso, integrou o elenco do documentário "Seu Cavalcanti" (2024), de Leonardo Lacca, e do longa de ficção "Almeidinha" (2025), de Gustavo Guedes e Julio Castro.
Ela também foi escalada para "A Adoção", novo longa de Allan Deberton, está no elenco de "Yellow Cake" (2026), de Tiago Melo, que estreou no Festival de Roterdã, e da série "Delegado" (2026), nova produção do Canal Brasil, produzida por Kleber e Emilie Lescaux.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.