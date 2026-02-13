Carlos Alberto de Nóbrega renova contrato com o SBT - Rogerio Pallatta / SBT

Publicado 13/02/2026 08:00

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, renovou o contrato com o SBT, nesta quinta-feira (12). A novidade foi compartilhada, em nota, pela emissora. O apresentador do humorístico "A Praça É Nossa" destaca as quase quatro décadas de trabalho no SBT e fala sobre a liberdade que tem na empresa.

"É uma alegria enorme. Quando cheguei ao SBT, em 1987, tinha a dúvida se o público aceitaria que eu continuasse o trabalho do meu pai. Nunca imaginei que chegaríamos a 38 anos de ‘A Praça é Nossa’. Meu pai criou o programa, e eu só consegui seguir porque o público me acolheu com o mesmo carinho que tinha por ele e pela atração", afirma Carlos Alberto.



"Tenho certeza de que, em outra emissora, não ficaria tanto tempo. Desde o começo, o Silvio me deu algo fundamental: liberdade para trabalhar. Durante toda a vida dele e até hoje, ninguém interferiu no programa. Acho que esse respeito foi essencial para essa trajetória tão longa", completa.

Além de comandar "A Praça é Nossa", Carlos Alberto contribuiu com o desenvolvimento artístico do SBT ao longo dos anos.

