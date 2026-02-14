Misael (Belo) e Consuelo (Viviane Araujo) em 'Três Graças' - Beatriz Damy/ TV Globo

Publicado 14/02/2026 07:38

Rio - O tão comentado beijo entre Misael e Consuelo finalmente foi ao ar em "Três Graças" e não passou despercebido pelo público. A cena, exibida no capítulo desta sexta-feira (13), colocou frente a frente Belo e Viviane Araújo, que contracenaram em um dos momentos mais aguardados da novela.



Na trama, o beijo aconteceu logo após o atentado contra Ferette, personagem de Murilo Benício, durante um evento na Chacrinha. O vilão foi alvo de um disparo misterioso dentro da comunidade. Pouco depois, Gilmar, vivido por Amaury Lorenzo, viu Misael armado pelas ruas e pediu que ele guardasse o revólver.



Consuelo entrou em cena, repreendeu Misael e tomou a arma, que entregou a Gilmar. Ao tentar recuperar o objeto, o personagem se deparou com a chegada do delegado Fausto, interpretado por Paulo César Grande, acompanhado de policiais. Para despistar a situação, Misael beijou Consuelo. A autoridade interrompeu o momento e realizou a revista. Após a saída do delegado, os dois se beijaram novamente. Em seguida, Consuelo reagiu, chegou a bater em Misael, o esnobou e foi embora.



Fora da ficção, o reencontro em cena também chamou atenção pelo histórico dos intérpretes. Belo e Viviane Araújo mantiveram um relacionamento por nove anos, entre 1998 e 2007. A relação terminou após a atriz descobrir traições do cantor, que na época cumpria pena de prisão.



Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Internautas comentaram o beijo com humor e surpresa. “Esse foi o beijo mais técnico de todos os tempos, que a final não vejo já faz um bom tempo.” “Ela beijando na força do ódio nem a boca abre (risos)”. “Eu espero que ela esteja sendo muito bem paga pra isso”, brincou outro perfil. “Fiquei em choque”. “A boca travadíssima que pra não dá margem para insinuações”. “Tem que ser muito boa atriz viu e muito profissional pra aceitar fazer essa cena aí. Parabéns Viviane.”



Assista: