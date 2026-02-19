Lilia Teles na quadra da ViradouroReprodução de vídeo / TV Globo
Imagina o valor do passe agora pra ela acompanhar as próximas" também foram feitos na rede social.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Lilia Teles na quadra da ViradouroReprodução de vídeo / TV Globo
Com a vitória da Viradouro, Lilia Teles confirma fama de 'pé-quente' no carnaval carioca
Repórter fez a cobertura jornalística das escolas campeãs nos últimos cinco anos
Vídeo: Prefeito de Salvador comete gafe ao elogiar cobertura da Band no SBT
Político teve a fala interrompida por apresentador
Virginia Fonseca ganha declaração de Vini Jr., e comenta: 'Em março estamos juntos'
Influenciadora digital desfilará como rainha de bateria da Grande Rio
Rosiane Pinheiro faz dança sensual para Nelson Rubens na RedeTV!: 'Vai matar o velho'
Madrinha de bateria do Vai-Vai participou de um desafio proposto na atração 'Bastidores de Carnaval'
Repórter ganha beijo durante cobertura pré-carnaval e cena viraliza; assista
Rodrigo de Luna foi surpreendido por foliã e entrou na brincadeira
'Três Graças': Cena de beijo entre personagens de Belo e Viviane Araújo 'quebra' a internet
Público vibrou com momento de carinho entre Misael e Consuelo