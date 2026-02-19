Lilia Teles na quadra da Viradouro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/02/2026 10:22 | Atualizado 19/02/2026 10:37

Rio - A repórter Lilia Teles reforçou a teoria de que é "pé-quente", nesta quarta-feira (18), ao participar mais uma vez da cobertura jornalística da escola de samba campeã do carnaval carioca. A coincidência, inclusive, foi mencionada por Mariana Gross durante a transmissão ao vivo da TV Globo.

Lilia esteve na quadra das últimas agremiações vencedoras: Grande Rio em 2022, Imperatriz Leopoldinense em 2023, Viradouro em 2024, Beija-Flor em 2025 e da Viradouro em 2026.

A fama de pé-quente de Lilia repercutiu nas redes sociais. "Lilia Teles mais uma vez se mostra pé-quente. Pentacampeã do carnaval carioca", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A Lilia Teles é surreal de pé-quente, né", disparou outro. "Seguindo o mantra do carnaval carioca, a repórter Lília Teles garantiu mais um título para a escola de samba em que vai cobrir a apuração", declarou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Queremos Lilia Teles na cobertura da Copa do Mundo in loco", "Lilia Teles será disputada pelas escolas de samba muito em breve! A mulher é a mais pé-quente do mundo", "a Lilia Teles mais um ano na quadra da escola campeã", "Tradição mantida: se Lilia Teles está na quadra, o título vem!!!

Imagina o valor do passe agora pra ela acompanhar as próximas" também foram feitos na rede social.



