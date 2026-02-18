Prefeito de Salvador comete gafe ao vivo no SBT - Reprodução de vídeo

Publicado 18/02/2026 17:23

Rio - Bruno Reis (União-BA), prefeito de Salvador, cometeu uma grande gafe durante uma transmissão ao vivo de Carnaval da TV Aratu, afiliada do SBT no Estado. Na ocasião, o político fez vários elogios à Band em entrevista aos apresentadores Cissa Heeger e Alex Lopes, do Aratu Folia.

"Obrigado por tudo, obrigado pelo trabalho de vocês", falou Bruno. "Parabéns pelo trabalho", disse Cissa. "Beijo! Parabéns a Band, por essa belíssima cobertura. Sem sombra de dúvidas, a Band é que faz a melhor cobertura do Carnaval de Salvador!", elogiou o político.



Alex, então, interrompeu Bruno. "Vamos que vamos! E agora a gente vai diretamente aqui pro Guig Ghetto, que já tá chegando aqui".

O prefeito de Salvador decidiu ser sincero e falou ao vivo no SBT que o carnaval da Band é melhor pic.twitter.com/MYuciwcxlY — Ricardo S (@RickSouza) February 17, 2026

O vídeo repercutiu nas redes sociais. "Sincero até demais", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O prefeito visita vários camarotes e diversas emissoras de TV e rádio com certeza foi um lapso de memória. O impressionante mesmo foi os apresentadores não corrigi-lo", opinou outro. "Deselegante", disse uma terceira pessoa.