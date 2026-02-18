Rio - Bruno Reis (União-BA), prefeito de Salvador, cometeu uma grande gafe durante uma transmissão ao vivo de Carnaval da TV Aratu, afiliada do SBT no Estado. Na ocasião, o político fez vários elogios à Band em entrevista aos apresentadores Cissa Heeger e Alex Lopes, do Aratu Folia.
"Obrigado por tudo, obrigado pelo trabalho de vocês", falou Bruno. "Parabéns pelo trabalho", disse Cissa. "Beijo! Parabéns a Band, por essa belíssima cobertura. Sem sombra de dúvidas, a Band é que faz a melhor cobertura do Carnaval de Salvador!", elogiou o político.
Alex, então, interrompeu Bruno. "Vamos que vamos! E agora a gente vai diretamente aqui pro Guig Ghetto, que já tá chegando aqui".
O vídeo repercutiu nas redes sociais. "Sincero até demais", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O prefeito visita vários camarotes e diversas emissoras de TV e rádio com certeza foi um lapso de memória. O impressionante mesmo foi os apresentadores não corrigi-lo", opinou outro. "Deselegante", disse uma terceira pessoa.