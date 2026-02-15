Virginia Fonseca ganha declaração de Vini Jr.Reprodução de vídeo

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, ganhou uma declaração apaixonada do namorado, o jogador Vini Jr., durante o "Domingão com Huck", da TV Globo. O atleta elogiou a amada, que é rainha de bateria da Grande Rio, e lamentou a ausência dele na Marquês de Sapucaí para prestigiá-la. 
"Meu amor, passando para dizer que estou muito feliz e orgulhoso de toda a evolução e de poder acompanhar de perto cada passo. Queria muito estar aí, mas, infelizmente, não posso. Mas vou estar daqui, torcendo muito. Que você possa aproveitar muito, fazendo o seu melhor. Te amo!", disse o jogador. 
Virginia reagiu: "Te amo, amor! Queria muito você aqui, comigo. Só que, infelizmente, não dá. Mas, se Deus quiser, em março estamos juntos. Passando o carnaval, vou para lá". 
Em entrevista ao DIA, Virginia falou sobre a emoção de estrear como rainha de bateria no carnaval carioca. "Está sendo um dos maiores desafios que eu já topei, estou me dedicando muito, nos ensaios, aulas, dieta. Cada vez que eu recebo o carinho de Duque Caxias, me dá ainda mais fôlego para entregar o meu melhor para escola", diz ela, que revela se é 'pé quente'. "Tento ser (risos). E gente está se dedicando ao máximo para isso (conquistar a vitória). Imagina que honra logo no meu primeiro ano a escola levar o título de campeã? Um sonho", vislumbra.
No Carnaval deste ano, a Grande Rio levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira (17).