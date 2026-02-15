Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio - Ygor Marques / Divulgação

Publicado 15/02/2026 05:00

Publicado 15/02/2026 05:00 | Atualizado 15/02/2026 06:57

Rio - Alô, Virgina Fonseca, a hora é essa! Com mais de 54 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora digital fará a grande estreia na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio, nesta terça-feira (17), e mostrará sua evolução no quesito samba no pé. Às vésperas do desfile, a empresária já sente o coração pulsando no compasso da bateria Invocada, comandada pelo Mestre Fafá, e não esconde a ansiedade com o momento especial.

"Está sendo um dos maiores desafios que eu já topei, estou me dedicando muito, nos ensaios, aulas, dieta. Cada vez que eu recebo o carinho de Duque Caxias, me dá ainda mais fôlego para entregar o meu melhor para escola", diz ela, que revela se é 'pé quente'. "Tento ser (risos). E gente está se dedicando ao máximo para isso (conquistar a vitória). Imagina que honra logo no meu primeiro ano a escola levar o título de campeã? Um sonho", vislumbra.

A Grande Rio levará para a Avenida, neste ano, o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat. Virginia exalta o tema. "É um enredo além de trazer um movimento cultural supper importante com questões sociais, também traz esse movimento musical, mistura de ritmos e o carnaval é isso aí! Aguardem que a nação do mangue vem aí e vem com muita força".

Sobre a fantasia, a influenciadora faz mistério, mas se diverte ao recordar um pedido que fez para a equipe responsável pela produção do look. "Até tentei pedir algo mais comportado, que tivesse uma sustentação na bunda, sabe? (risos). Aí, a galera ficou: 'amor, o que? nada disso, vai treinar e vai sem, vai ser ousada sim'. E agora estou aqui dando a vida para ganhar o shape!", relata, com bom humor.

A presença de Virginia no Carnaval carioca é assunto desde o ano passado quando foi anunciada no cargo de rainha, ocupado anteriormente por Paolla Oliveira. A comparação entre as duas se tornou inevitável assim como as diversas opiniões sobre a posição dela na escola. Para lidar com todo esse furor em relação a sua estreia no maior espetáculo da terra, Virginia confirma que precisou manter a saúde mental em dia.

"A gente tem que ser forte, mas eu já entrei sabendo de tudo isso, e vim preparada pra enfrentar. Eu já aprendi que critícas sempre existirão, tento absorver aquelas que me levam a melhorias, e as outras ignoro na medida do possível. Quanto às comparações, elas sempre existirão, e eu sempre vou exaltar mulheres, principalmente grandes mulheres como a Paolla", pontua a influenciadora.

A empresária, por sua vez, superou os comentários negativos e foi além ao se divertir com o meme da "agachadinha", feita durante sua coroação e que se tornou sua marca registrada. Resiliente, a mamãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, frutos da antiga união com Zé Felipe, agiu: fez inúmeras aulas com Carlinhos Salgueiro e, agora, já recebe elogios por sua desenvoltura no samba.

"Meu nome e sobrenome é trabalho (risos). Quando eu coloco na cabeça que quero algo, me dedico ao máximo, sempre foi assim, desde criança, ou mesmo antes de ter um público. Minha mãe sempre comenta que é parte da minha personalidade ser persistente e fico muito feliz que a evolução está perceptível".

Ao longo do ano, a loira participou dos ensaios de rua e na quadra da escola de Duque de Caxias, realizou uma festa de dia das crianças para os pequenos da comunidade e, recentemente, promoveu até um churrasco para os integrantes da bateria. Ela concorda que sua relação com as pessoas do local está cada vez mais estreita. "Realmente me senti acolhida. Cada vez mais se demonstraram abertos a mim, e vem sendo uma troca muito boa. Agora no início do ano, os nossos encontros se intensificaram e isso me fez criar um vínculo ainda maior com todos".

Entre as inspirações de Virginia no cargo de rainha está Sabrina Sato, que desfilará pela Vila Isabel um pouco antes da estreia dela na Avenida. "A mulher está presente no carnaval do Rio e de São Paulo, só recebe elogios, cativa todo mundo por onde passa, ela com certeza é uma grande admiração minha", frisa.

Namorado da influenciadora, Vini Jr., jogador do Real Madrid, não poderá prestigiar a amada no Marquês de Sapucaí devido aos compromissos profissionais. "A agenda do Vini com os treinos e jogos infelizmente não vai permitir uma logística para ele vir, principalmente agora que entra em fase de mata-mata na Champions", explica a empresária.

Outras pessoas especiais, entretanto, farão parte desse marco pessoal da loira. "Convidei a família e meus amigos, sim, mas ainda não sei quem vai conseguir estar presente, todo mundo com uma agenda doida nesse carnaval".