Publicado 15/02/2026 06:00

Rio - Os desfiles do Grupo Especial começam na noite deste domingo (15), na Marquês de Sapucaí. Pelo segundo ano, quatro escolas vão se apresentar por dia, a partir das 22h, começando pela Acadêmicos de Niterói, seguida de Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Pelo regulamento oficial, o tempo para a exibição de cada agremiação será de, no mínimo, 70 minutos e, no máximo, 80 minutos.

Acadêmicos de Niterói

Ficha técnica



Enredo: Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil

Presidente: Wallace Palhares

Carnavalesco: Tiago Martins

Intérprete: Emerson Dias

Mestre de bateria: Branco

Rainha de Bateria: Vanessa Rangeli

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira: Emanuel Lima e Tainara Mathias

Comissão de Frente: Marlon Cruz e Handerson Big

Fazendo sua estreia no Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói entra na Avenida para defender a permanência na elite do Carnaval, com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". A agremiação da Cidade Sorriso vai retratar toda a trajetória do presidente da República, desde o nascimento e infância em Pernambuco, a vida como operário e sindicalista em São Paulo, até chegar aos três mandatos à frente do País. O tema, porém, tem gerado polêmica nas redes sociais e no Congresso. Parlamentares de direita consideram que o samba-enredo pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada.

"Nosso desfile começa contando sua vida em Garanhaus com as lendas que assombravam a família. Depois, dona Lindu [mãe de Lula] parte para São Paulo em um pau de arara por 13 noites e 13 dias. Nosso terceiro setor conta a história de Lula em São Paulo, onde foi engraxate, sindicalista, operário até se tornar presidente. E encerramos o nosso desfile nas cores do Brasil, para ressaltar que o verde, o amarelo, o azul e o branco não representam um partido e sim um país", explica o carnavalesco Tiago Martins.

Imperatriz Leopoldinense

Ficha técnica



Enredo: Camaleônico

Presidente: Cátia Drumond

Carnavalesco: Leandro Vieira

Intérprete: Pitty de Menezes

Mestre de bateria: Lolo

Rainha de Bateria: Iza

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira: Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro

Comissão de Frente: Patrick Carvalho

A Imperatriz Leopoldinense passa pela Sapucaí com muitas faces, peles e desafiando a normatividade. O enredo "Camaleônico" celebra o legado de Ney Matogrosso e como ele fez do próprio corpo um manifesto poético, recusando rótulos, enfrentando a Ditadura Militar, sendo homem, bicho, bandido e tantos tipos mais...

O carnavalesco Leandro Vieira revela que as alas e alegorias serão interpretações artísticas de personagens vividos por Ney. "São muitas referências desse personagem que não aceitou o enquadramento único e fez disso o manifesto político. Estamos falando de um artista que explode nacionalmente dentro de um universo político da Ditadura, em que a normatividade é quase como uma imposição. Nesse ambiente, apresentar-se múltiplo, não hegemônico, vestir-se de maneira não normativa, incorporar a androginia como elemento estético, isso é muito transgressor. Essas imagens estão traduzidas nas peles de Ney Matogrosso que os componentes da Imperatriz passam a incorporar para apresentar o enredo."

Ney Matogrosso, que chegou a participar de um ensaio de rua, está confirmado em uma das alegorias. Leandro Vieira assina o figurino que será usado por ele. A peça é cravejada por mais de 40 mil cristais verdes envoltos ao corpo do cantor e ainda traz moedas banhadas a ouro, além de cerca de 75 mil canutilhos, aplicados em franjas e bordados que prometem acompanhar, em movimento, cada gesto performático.

Portela

Ficha técnica



Enredo: O mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande

Presidente: Junior Escafura

Carnavalesco: André Rodrigues

Intérprete: Zé Paulo Sierra

Mestre de bateria: Vitinho

Rainha de Bateria: Bianca Monteiro

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira: Marlon Lamar e Squel Jorgea

Comissão de Frente: Cláudia Mota e Edifranc Alves

Penúltima a desfilar, a Portela cruza a Passarela com o enredo "O mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande". A Majestade do Samba exalta a religiosidade, cultura e resistência da população negra no Rio Grande do Sul, por meio da narrativa fantástica de encontro do personagem folclórico Negrinho do Pastoreio com o Orixá Bará, do Batuque gaúcho, que leva à história do Príncipe Custódio, africano do Benin que vem ao Brasil, se instala no Rio Grande do Sul e passa a ser reconhecido como curandeiro e feiticeiro.

"A partir desse lugar de uma pessoa importante e influente, ele organiza a vida social da negritude do Rio Grande do Sul e, a partir dessa organização, nós vamos ter a criação de uma das principais religiões afrodescendentes do Brasil, que é o Batuque. A partir do Batuque, nós vamos falar também sobre outras organizações, outros associativismos que vão nascer para resistência e manutenção de vida da população afro-gaúcha (...) O Príncipe Custódio, o Negrinho do Pastoreio, trazem esse Rio Grande do Sul negro, que nunca foi falado, mas principalmente reconstroem a negritude de um país inteiro", pontua o carnavalesco André Rodrigues.

O carnavalesco ainda destaca quais alegorias serão essenciais para contar a história. "Eu acho que o enredo da Portela se propõe a uma narrativa que tem início, meio e início. Então, olha o abre-alas, olha o carro do mercado, que é o carro número 3, e olha o último, que é o carro número 5. Esses três são fundamentais para ideia da narrativa. A gente vai ter que entender o que é início, o que é fim, porque eu acho que dentro da história que a Portela está contando, a gente tem sempre possibilidade de realmente refazer a nossa história. Acho que o último carro da Portela refaz a história portelense e dos negrinhos do Brasil."

Estação Primeira de Mangueira

Ficha técnica



Enredo: Mestre Sacaca do encanto tucuju - O guardião da Amazônia Negra

Presidente: Guanayra Firmino

Carnavalesco: Sidnei França

Intérprete: Dowglas Diniz

Mestres de bateria: Taranta Neto e Rodrigo Explosão

Rainha de Bateria: Evelyn Bastos

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira: Matheus Olivério e Cintya Santos

Comissão de Frente: Karina Dias e Lucas Maciel

Fechando a primeira noite, a Estação Primeira de Mangueira vai enaltecer as tradições afro-indígenas do Norte brasileiro por meio de um dos seus mais célebres personagens, o curandeiro, folião e defensor dos povos da floresta, mestre Sacaca. A Verde e Rosa celebra, ainda, a identidade do povo Tucuju, indígenas originários da foz do Rio Oiapoque, no Amapá. A agremiação também convida o público a beber da sabedoria ancestral do homenageado, passeando pela Amazônia Negra.

"Ele mergulhou nos rios, se embrenhou nas matas, aprendeu com os negros e os indígenas, por isso o enredo é afro-indígena. O mestre Sacaca carrega essa herança muito ligada à ideia de cura, proteção através de garrafadas, chás, unguentos e infusões", aponta o carnavalesco Sidnei França. "Cada momento do desfile da Mangueira mostra o Sacaca encantado pela própria natureza e pela própria identidade Tucuju. Ele vai nos apresentando cada momento dessa saga que ele próprio nos deixou". O enredo foi dividido em cinco setores e cada um representa um encanto.

Segundo dia

Nesta segunda-feira (16), mais quatro escolas passam pelo Sambódromo para a segunda noite de desfiles. A partir das 22h, entram na Avenida, respectivamente, Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Viradouro e Unidos da Tijuca.