Rainha da Unidos da Tijuca, Mileide Mihaile destaca: ’?Nunca encarei essa posição como vitrine’Divulgação / Paulo Nicacio/ Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 15/02/2026 05:00 | Atualizado 15/02/2026 06:58

Rio - Abram alas! Natural do Maranhão, Mileide Mihaile, de 36 anos, fará a grande estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16). A escola do Borel será a última a atravessar a Avenida no segundo dia do Grupo Especial. A influenciadora digital, que foi musa da Acadêmicos do Grande Rio durante anos, ressalta o "misto de emoções" ao reinar à frente dos ritmistas da Pura Cadência, comandada pelo Mestre Casagrande.

"É um misto de emoção, responsabilidade e gratidão. Eu sempre respeitei muito o Carnaval e a história das escolas de samba, então estrear como rainha de bateria da Unidos da Tijuca é algo que mexe comigo profundamente. Eu sei o peso dessa coroa e entro na Avenida consciente de que represento uma comunidade inteira. Vai ser um desfile de entrega total, com o coração aberto e muito samba no pé", vibra a rainha, que também adianta detalhes da fantasia e do desfile.

"Podem esperar uma fantasia impactante, cheia de significado e pensada nos mínimos detalhes. Nada é por acaso. Cada elemento conversa com o enredo e com a força da comunidade do Borel. E da minha parte, podem esperar presença, energia, resistência e alegria do início ao fim da Avenida", comenta a influenciadora.

A última vez que a Unidos da Tijuca conquistou o primeiro lugar foi em 2014. A influenciadora destaca o empenho da comunidade para quebrar o jejum de mais de uma década. "A expectativa é de fazer um desfile impecável. O título é consequência de muito trabalho, união e respeito à nossa história. A Tijuca vem forte, organizada e muito focada. A comunidade está confiante e eu acredito muito na nossa força coletiva. Vamos lutar até o último segundo. Estamos unidos e felizes".

No carnaval deste ano, a escola do Borel levará o enredo "Carolina Maria de Jesus", que homenageia a escritora, compositora, memorialista e multi-artista mineira, autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada". "É um ato de resistência, memória e reconhecimento. Estamos falando de uma mulher preta, favelada, escritora, que transformou dor em literatura e deixou um legado eterno. Dar voz a essa história na Sapucaí é exaltar tantas outras Carolinas que existem nas comunidades do Brasil. É sobre dignidade, potência e representatividade", analisa.

Para dar conta do recado e fazer bonito no desfile, Mileide se dedicou à rotina saudável, mas sem exageros. "Intensifiquei meus treinos com foco em resistência, fôlego e condicionamento físico. Faço acompanhamento profissional, treino musculação, funcional e muito samba. Na alimentação, busco equilíbrio. Eu não sou radical, mas sei que para atravessar a Avenida cantando, sorrindo e sambando do início ao fim, o preparo precisa ser sério".

Recepção da comunidade

A influenciadora também recorda a recepção da comunidade quando foi coroada na quadra da agremiação, em setembro do ano passado. "Eu fui recebida com muito carinho e respeito. Desde o primeiro dia fiz questão de estar presente na quadra, nos ensaios. A comunidade percebe quando é verdade. Eu não quis apenas ocupar um posto, eu quis viver a Tijuca. E hoje me sinto parte dessa família".

Influenciadoras digitais como rainhas de bateria

Ao analisar algumas críticas sobre influenciadoras se tornarem rainhas - ao invés de mulheres da comunidade -, Mileide fala sobre a importância de "respeitar o protagonismo do povo preto". "O Carnaval é uma festa plural, mas é preciso reconhecer que o seu maior protagonista é o povo preto e isso deve ser respeitado. Não considero correto utilizar uma escola de samba como escada para a fama. Estou no Carnaval há dez anos e, ao longo dessa trajetória, antes mesmo de me tornar rainha, aprendi a respeitar, enaltecer e valorizar quem chegou antes de mim, quem construiu e continua construindo essa história todos os dias", fala ela, que complementa:

"Para ocupar qualquer posto na Avenida, independentemente da profissão, é indispensável ter amor, entrega e verdade. O povo sabe reconhecer quem é genuíno e é o próprio povo quem decide quem vai brilhar. Acredito que minha aceitação vem justamente porque o samba percebe o meu amor sincero por essa festa.

O posto de rainha exige compromisso, dedicação e respeito. Nunca encarei essa posição como vitrine, mas como responsabilidade. Eu trabalho duro, me preparo, me faço presente e honro cada ritmista que está ali comigo. Faço questão de retribuir, com entrega e seriedade, a confiança que foi depositada em mim".

Musa da Grande Rio

Mileide foi musa da Grande Rio por cerca de seis anos, deixando o posto ao ser anunciada como rainha de bateria da Pura Cadência. "A Acadêmicos do Grande Rio foi fundamental na minha história no Carnaval. Vivi momentos lindos, amadureci como desfilante e aprendi muito sobre respeito à comunidade e à tradição. Tenho gratidão enorme por tudo que construí lá. Cada escola que passa pela nossa vida deixa ensinamentos", diz a influenciadora.

Redes sociais e maternidade

Com mais de 5 milhões de seguidores apenas no Instagram, a influenciadora busca o equilíbrio quando se trata se exposição. "Eu encaro as redes como ferramenta de trabalho, mas também como espaço de responsabilidade. Procuro compartilhar minha verdade, meus projetos e momentos importantes, mas preservo minha intimidade. Nem tudo precisa estar na internet. Aprendi a filtrar e a proteger o que é essencial".

Mãe de Yhudy, de 15 anos, ela destaca a importância da maternidade. "Ser mãe é o meu maior papel na vida. Tudo o que eu faço é pensando no exemplo que deixo para o meu filho. A conciliação exige organização, diálogo e muito amor. Ele entende minha rotina, me apoia e vibra comigo. E eu faço questão de estar presente de verdade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A maternidade é o mais importante de tudo, tudo gira em torno do meu filho". O adolescente é fruto do antigo casamento com o cantor Wesley Safadão.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa