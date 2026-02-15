Carnavalesco Cadu assina o enredo da São Clemente - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 06:00

Rio - A Avenida Intendente Magalhães recebe, entre sábado (14) e terça-feira (17), 54 apresentações de escolas de samba e blocos de enredo, divididos entre a Série Prata, Grupo de Avaliação e Federação dos Blocos. Já entre sexta (20) e sábado (21) é a vez das 20 agremiações da Série Bronze encerrarem o Carnaval na Passarela Popular do Samba. Em todas as datas, a entrada para o público é gratuita.

Os desfiles da Série Prata acontecem no domingo (15) e segunda-feira (16), com as escolas disputando acesso à Série Ouro para se aventurar na Marquês de Sapucaí. A São Clemente, com o enredo "Na tamarineira, é pagode, é carioca, é São Clemente", é a 7ª a se apresentar no segundo dia.

A escola, que esteve no Grupo Especial até 2022, mostra a história do pagode, passando pela origem na África e a chegada no Brasil até se tornar um dos ritmos mais populares da música brasileira. O carnavalesco Cadu destacou que as fantasias funcionam tanto individualmente quanto em conjunto, além de citar o primeiro setor como uma inovação na plasticidade da São Clemente.

"A escola precisava recuperar a identidade lúdica, divertida e alto astral. Isso é tudo o que o pagode transmite, além de estar profundamente ligado ao que significa ser carioca assim como a própria escola. Por outro lado, é necessário uma plástica colorida e brilhante, visto o cenário do desfile. Passar por mais de um século de história, desde a chegada do batuque ancestral, trazidos pela escravidão, até a expansão pelas comunidades, a formação das escolas de samba, a chegada no Cacique de Ramos... Isso permite a exploração de colorimetria e volumetria", diz o carnavalesco.

Argentino, Cadu é graduado em desenho de figurinos e têxtil na Universidade de Buenos Aires e está em seu primeiro ano na São Clemente. Em 2025, ele assinou o enredo campeão da Série Prata pela Unidos do Jacarezinho. Neste ano, ele pretende voltar com a escola de Botafogo para a Série Ouro após a queda no ano passado.

"O público pode esperar um desfile brilhante, de fácil leitura, colorido, com bom acabamento e, sobretudo, vibrante. A escola está afiada e com sangue no olho para voltar à Sapucaí", acrescenta.

A Império da Tijuca será a primeira a se apresentar na segunda-feira, com uma releitura do desfile de 2007. O enredo "O Intrépido Santo Guerreiro" conta a história de São Jorge, destacando a resistência e espiritualidade, assim como o sincretismo com Ogum, o orixá guerreiro. O carnavalesco Jorge Knnawer ressaltou que a bateria da escola sempre se destaca e é muito conhecida no mundo do samba.

"A diretoria e a presidência queriam um samba que a comunidade gostasse e o samba do Intrépido Santo Guerreiro fez muito sucesso com os moradores. As pessoas são devotas, estão ali no Morro da Formiga. Então, foi unânime fazer a reedição desse lendário Carnaval de 2007. O enredo vai ser dividido em três atos, contando a história de Jorge, um soldado, um guerreiro. A gente vai passar pelo sincretismo, pelas matrizes africanas, religiões afros, e vai terminar como um bom devoto de Jorge. Uma boa feijoada, uma cerveja, um boteco. Vai ser um carnaval grandioso, que a Império da Tijuca vai colocar na avenida", explicou.

Importante destaque no desfile da Série Prata é a Tradição, que durante muitos anos fez parte da elite do Carnaval e que será a 11ª escola a entrar na avenida no domingo (15). A escola de Campinho homenageará a apresentadora da Band Rio e colunista do jornal O DIA, Gardênia Cavalcanti, com o enredo "A Menina do Sertão Que Virou Estrela de TV". Leandro Valente é o carnavalesco à frente da agremiação.

Outros destaques da Série Prata no domingo são Lins Imperial e Acadêmicos do Cubango. Já no sábado (14), dez escolas da Federação dos Blocos desfilam com objetivo de chegar ao Grupo de Avaliação, que se apresenta na terça-feira (17). São 15 agremiações que disputam o acesso à Série Bronze.

Responsável por encerrar as celebrações, a Série Bronze terá dez desfiles na sexta-feira (20) e mais dez no sábado (21). O presidente da Superliga Carnavalesca, Luiz Vinícius Macedo, exalta o esforço das escolas que se apresentam na Intendente Magalhães.

"Para o Carnaval de 2026, a nossa expectativa é enorme. Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais esse espaço, valorizando cada escola, cada componente e cada história que passa por essa avenida. A Intendente é feita de luta, de talento e de paixão, e o público pode esperar um Carnaval vibrante, competitivo e cheio de emoção, à altura da grandeza de quem constrói esse espetáculo todos os anos", ressalta.

A Prefeitura do Rio informou que realizou pagamento de 90% dos repasses previstos, sendo que os 10% restantes estão condicionados à prestação de conta e à aprovação da execução dos desfiles. Neste ano, os valores chegam a R$ 8,5 milhões para a Série Prata e R$ 2,4 milhões para a Série Bronze.



Veja a ordem dos desfiles



Federação dos Blocos

Sábado (14)



1. Birita Mas Não Cai

2. Império do Gramacho

3. Vai Barrar? Nunca!

4. Cometas do Bispo

5. Unidos do Alto da Boa Vista

6. União da Ponte

7. Novo Horizonte

8. Renascer de Vaz Lobo

9. Unidos do Bandeirante

10. Do Barriga



Série Prata

Domingo (15)



1. Mocidade Unida do Santa Marta

2. Arrastão de Cascadura

3. Tubarão de Mesquita

4. Renascer de Jacarepaguá

5. União do Parque Curicica

6. Independente da Praça da Bandeira

7. Chatuba de Mesquita

8. Vizinha Faladeira

9. Unidos de Lucas

10. Independentes de Olaria

11. Tradição

12. Lins Imperial

13. União de Jacarepaguá

14. Acadêmicos do Cubango

Segunda-feira (16)



1. Império da Tijuca

2. Flamanguaça

3. Feitiço Carioca

4. Siri de Ramos

5. Acadêmicos da Abolição

6. Império de Nova Iguaçu

7. São Clemente

8. Acadêmicos do Dendê

9. Acadêmicos do Engenho da Rainha

10. Unidos de Santa Tereza

11. Acadêmicos da Rocinha

12. Acadêmicos de Santa Cruz

13. Alegria do Vilar

14. Leão de Nova Iguaçu

15. Império da Uva



Grupo de Avaliação

Terça-feira (17)



1. Mocidade Unida da Cidade de Deus

2. Império Ricardense

3. Raça Rubro-Negra

4. Império da Resistência

5. Mocidade Independente de Inhaúma

6. Acadêmicos da Pedra Branca

7. Difícil é o Nome

8. Gato de Bonsucesso

9. Arame de Ricardo

10. Acadêmicos de Madureira

11. Renascer de Nova Iguaçu

12. Coroado de Jacarepaguá

13. Delírio da Zona Oeste

14. Unidos de Manguinhos

15. Casa de Malandro



Série Bronze

Sexta-feira (20)



1. Concentra Imperial

2. Acadêmicos do Recreio

3. Rosas de Ouro

4. Império de Braz de Pina

5. Sereno de Campo Grande

6. Leão de Quintino

7. Flor da Mina

8. Unidos de Cosmos

9. União Cruzmaltina

10. Alegria de Copacabana



Sábado (21)



1. Caprichosos de Pilares

2. Unidos de Vila Rica

3. Boi da Ilha do Governador

4. Imperadores Rubro Negros

5. Unidos do Cabuçu

6. Unidos da Vila Kennedy

7. Acadêmicos do Peixe

8. Novo Império

9. Mocidade de Vicente de Carvalho

10. Unidos da Barra da Tijuca