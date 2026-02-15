Publicidade
Veja fotos do desfile da Botafogo Samba Clube
Escola homenageou o paisagista Roberto Burle Marx, neste sábado (14), pela Série Ouro, com o enredo 'O Brasil que floresce em arte'
Carnaval
Carnaval
Conheça os enredos das quatro escolas que abrem a maratona do Grupo Especial
Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira são as atrações do domingo de Carnaval, na Sapucaí
Carnaval
Mais de 50 escolas desfilam na Intendente Magalhães
Carnavalescos da São Clemente e Império da Tijuca dão detalhes de com o serão os desfiles
Carnaval
Rainha da Imperatriz, Iza exalta em enredo em homenagem a Ney Matogrosso: 'Artista inacreditável'
Cantrora, ainda, recorda as origens e revela se levará a filha Nala para o desfile; confira
Carnaval
Virginia Fonseca vislumbra título da Grande Rio na estreia como Rainha: 'Sonho'
Influenciadora conta expectativa para desfile, relembra críticas e diz que namorado, Vini Jr., não estará na Marquês de Sapucaí; confira
Carnaval
Bianca Monteiro completa 10 anos como rainha de bateria da Portela e revela se pensa em aposentadoria
Aos 38 anos, a sambista, ainda, fala sobre a relação com a agremiação e desafios no cargo
