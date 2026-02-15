Rosiane PinheiroReprodução de vídeo
BRASIL: Rosiane Pinheiro seduz Nelson Rubens e deixa apresentador se tremendo ao vivo #BastidoresDoCarnavalRedeTV pic.twitter.com/Tsk3AAAo7M— Brenno (@brenno__moura) February 15, 2026
Rosiane Pinheiro faz dança sensual para Nelson Rubens na RedeTV!: 'Vai matar o velho'
Madrinha de bateria do Vai-Vai participou de um desafio proposto na atração 'Bastidores de Carnaval'
Repórter ganha beijo durante cobertura pré-carnaval e cena viraliza; assista
Rodrigo de Luna foi surpreendido por foliã e entrou na brincadeira
'Três Graças': Cena de beijo entre personagens de Belo e Viviane Araújo 'quebra' a internet
Público vibrou com momento de carinho entre Misael e Consuelo
Protagonizada por Duda Santos, 'A Nobreza do Amor' ganha trailer
Novela estreia em março na TV Globo
Carol Lekker recebe crachá após ser contratada pelo SBT
Influenciadora preencheu vaga aberta com saída de Cariúcha
'Três Graças': Leonardo choca Viviane com revelação sobre esquema de Ferette
Farmacêutica se revolta após descobrir que namorado sabia da falsificação de remédios