Rio - Rosiane Pinheiro marcou presença no programa "Bastidores do Carnaval", da RedeTV!, na madrugada deste domingo (15), e fez uma dança pra lá de sensual para Nelson Rubens, de 78 anos. A madrinha de bateria do Vai-Vai não economizou no rebolado ao cumprir um desafio proposto pela atração. 
No programa, Rosiane teve o bumbum medido com uma fita métrica, e o resultado foi 110 cm. O repórter da atração, então, deveria achar alguém no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, que tivesse uma derrière maior que o dela. Se a missão fosse cumprida, a ex-integrante do Gang do Samba deveria fazer uma dança para Nelson.
O profissional mandou bem e encontrou Victoria Santos, da escola Império de Casa Verde, que tem 116 cm de bumbum. Com isso, a ex-participante de A Fazenda 14 sensualizou para Nelson, que fez um pedido: que ela não mexesse no cabelo dele. 
Flávia Noronha e Leão Lobo brincaram que Rosiane iria "matar o velho". "Nelson Rubens está até sem graça", destacou a apresentadora. 
