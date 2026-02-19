Patrícia Poeta é detonada por internautas após dar resposta à Nicole Bahls - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 12:01

Rio - Patrícia Poeta foi detonada por internautas após dar uma resposta à convidada, Nicole Bahls, durante o "Encontro", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (19). A modelo falou sobre o affair que viveu durante o Carnaval e também perguntou sobre a situação amorosa da apresentadora.

"Você está solteira, Paty?", questionou Nicole. "Olha... quer trocar aqui de lugar e vir para esse cantinho aqui?", disparou a comandante da atração. Em seguida, Patrícia complementou: "Estou solteira e feliz. É ótimo". "Você beijou no Carnaval?", perguntou a influenciadora digital.



No entanto, Milton Cunha, outro convidado do programa, interrompeu ao elogiá-las. "Duas das mais belas mulheres do Brasil solteiras". "Depois a gente conversa mais nos bastidores", disse a apresentadora. O carnavalesco brincou: "Agora nem venham para cima de mim. Deus que me livre". "Você eu já sei. Você eu conheço muito bem, inclusive", disse Patrícia, 'arrancando' gargalhadas do convidado.

Momentos antes, a apresentadora havia perguntado se Nicole se envolveu com alguém durante a folia. "Eu dei uma 'bitoquinha'", falou a modelo, aos risos. Patrícia também indagou a convidada sobre um possível namoro. "Quem sabe, estou sempre aberta. O da 'bitoquinha' foi só de Carnaval mesmo. Foi uma 'bitoquinha' roubada, mas eu adorei. Me senti vivíssima. O 'bofe' [que roubou]", respondeu ela.



No entanto, a modelo revelou que no momento não pretende se envolver num relacionamento. "Não estou desejando muito isso. Tenho trabalhado tanto, estou muito feliz. E 'bofe' tem dado muito sofrimento, dá muito trabalho. A solitude faz bem também". A influenciadora, ainda, contou o quê um homem precisar ter para conquistá-la. "A principal qualidade é tratar a mãe bem, ser família, respeitar a família e tratar os meus amigos bem".

Através do X, antigo Twitter, a apresentadora recebeu muitas críticas. "Que climão a Patrícia Poeta entrevistando a Nicole Bahls", comentou uma internauta. "Ela falando: 'Quer entrevistar no meu lugar?'. Chata demais [risos] Misericórdia", disse um telespectador. "Nossa, Patrícia Poeta deu um fora ridículo na Nicole Bahls agora. Que mulher besta, cara", disparou outra pessoa.