Daniel Erthal e Celso PortiolliReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Conhecido pelo trabalho em "Malhação", da TV Globo, Daniel Erthal participou do quadro "Passa ou Repassa", do "Domingo Legal", comandado por Celso Portiolli, e aproveitou o momento para pedir um emprego no SBT. O ator, que trabalha atualmente como vendendor ambulante, ainda, sugeriu que ele fizesse parte da cobertura da Copa do Mundo.
"Eu queria deixa claro aqui pro SBT já que é ao vivo, vou aproveitar o espaço. Da outra vez que eu vim no programa da Patricia aqui, eu deixei no ar. Eu quero trabalhar, quero um crachá aqui", pediu Daniel. 
"E você deu a deixa agora da Copa do Mundo. O Galvão e o Leifert. Quem sabe, o maior do Brasil, nas ruas com microfone, atendendo as pessoas, conversando. Eu me vejo muito neste lugar. Patricia, estou à disposição, tá?", completou.  
Veja: 