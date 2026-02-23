Daniel Erthal e Celso PortiolliReprodução do Instagram
Daniel Erthal pede no ar que o SBT o contrate pra ser repórter. pic.twitter.com/TglHzBwD1k— DiversosTube (@tube_diversos) February 22, 2026
Vídeo: Daniel Erthal pede emprego ao vivo no SBT
Ator expressou o desejo de fazer parte da cobertura da Copa do Mundo
'A Nobreza do Amor' marca estreia de Lázaro Ramos como vilão na TV
Disputa pelo reino de Batanga e força da ancestralidade conduzem a nova trama da TV Globo
Daphne Bozaski fala sobre lado criminoso de Lucélia em 'Três Graças' e adianta: 'Teremos reviravoltas'
Atriz analisa objetivos que movem atitudes da personagem e comenta trabalho ao lado do marido em restaurante-casa
Sandra Annenberg celebra estreia de William Bonner no 'Globo Repórter'
Jornalista passou a comandar a atração, nesta sexta-feira (20)
Christiane Torloni comenta memes que a colocam no 'BBB 26' e brinca: 'Até eu acreditei'
No final de 2025 surgiram boatos que a atriz estaria nesta edição do reality
Ana Furtado vai comandar nova temporada do 'Fábrica de Casamentos' no SBT
Programa volta com outras dinâmicas e versão exclusiva no Disney+