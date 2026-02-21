Com Sandra Annenberg, William Bonner estreia no comando do Globo Repórter - Reprodução de vídeo / X

Com Sandra Annenberg, William Bonner estreia no comando do Globo RepórterReprodução de vídeo / X

Publicado 21/02/2026 08:36 | Atualizado 21/02/2026 08:40

Rio - Sandra Annenberg utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (20), para celebrar a estreia de William Bonner no "Globo Repórter" , da TV Globo. O ex-âncora do "Jornal Nacional" passou a comandar a atração ao lado da colega. A dupla, ainda, falou sobre a novidade dentro da casa do "BBB 26".

fotogaleria

"Caro amigo, hoje começa uma nova fase na sua vida e na de todos nós. A partir de agora, partimos juntos numa nova estrada. Vamos descobrir novidades pelo mundo. Todos mudamos o tempo todo, mas há momentos em que a mudança altera completamente o caminho. E é muito bom andar ao lado de quem gostamos e confiamos. Conte comigo! A sua vinda para o 'Globo Repórter' é um presente que já mudou nosso futuro", escreveu a apresentadora, na legenda da publicação.



No comentários do post, Bonner retribuiu o carinho da jornalista e colega de trabalho. "Explosão de fofura nas palavras carinhosas de uma amiga de décadas. Que as nossas risadas continuem ecoando pelos cantos da firma! Obrigado pela acolhida", agradeceu o apresentador, que deixou o "Jornal Nacional" no dia 1º de setembro do ano passado, após 29 anos. Em novembro, foi substituído por César Tralli.

Estreia

A nova temporada - do programa que está no ar desde 1973 - chegou com cenário inédito e uma edição especial sobre Nova York, nos Estados Unidos. "A cidade pelos olhos de quem vive lá, não pelos olhos de um turista", contou Bonner. O correspondente Nilson Klava mostrou alguns costumes locais, incluindo lazer. Além disso, Sandra, Bonner e Nilson se arriscaram e jogaram pickleball, esporte que lembra tênis de quadra.

Repercussão

A estreia da nova temporada e de Bonner repercutiu nas rede sociais, com muitos elogios. "Estava com saudades do 'Globo Repórter' e esse primeiro episódio do ano foi uma delícia de assistir! A matéria de NY foi muito gostosa, achei o correspondente muito carismático e querido. O Bonner, estreante no programa, atuou muito bem junto com Sandra Annenberg. Ótima química", opinou um usuário do X, antigo Twitter.

"O 'Globo Repórter' sempre foi um dos melhores programas da TV brasileira, agora com o reforço do Bonner, então", expressou um internauta. "O maior acerto do globo repórter foi o William Bonner e a Sandra Annenberg", exaltou um telespectador. "Estou adorando o 'Globo Repórter' com Sandra Annenberg e William Bonner. Muito bom, eles tiveram muita química", disse outra pessoa.



Sandra e Bonner no 'BBB 26'

Antes da estreia, os dois estraram na 'casa mais vigiada do Brasil' para falar sobre a nova temporada do programa. Sem a presença dos participantes do reality, os dois conheceram a sede do reality. "Se o 'Globo Repórter abre janela e portas, já abriu uma para mim. Eu nunca entrei na casa do 'BBB'", brincou Bonner. Sandra também ficou empolgada. "É inacreditável que a gente está aqui dentro".

Os jornalistas falaram sobre a novidade em conversa com o apresentador do reality, Tadeu Schmidt. "Foi dada a largada. 'Globo Repórter' estreia hoje, logo depois do 'BBB'. Está imperdível", falou Sandra. Bonner complementou, dando detalhes:



"Estamos tentando apresentar um 'Globo Repórter' bem diferente daquele que nos habituamos e nos apaixonamos. O que a gente quer muito, é que as pessoas gostem, também, dessa nova forma de levar o programa". "Queria desejar uma estreia maravilhosa para vocês, craques do jornalismo. Não tem como não ser uma estreia incrível. Beijo. Sucesso", desejou Tadeu.