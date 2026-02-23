Ana Maria Braga durante o 'Mais Você' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/02/2026 12:29

Rio - Ana Maria Braga repudiou a fala machista do zagueiro do Bragantino, Gustavo Marques, de 24 anos, contra a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos. No "Mais Você", da TV Globo, desta segunda-feira (23), a apresentadora mandou um recado para o jogador que disse que a profissional não era apta a apitar a partida do Campeonato Paulista, no último sábado (21), por ser mulher.

"Isso é uma falha, uma coisa tão preconceituosa, tão misógena. Um assunto desse não pode passar batido. A Daiane é uma das principais árbitras brasileiras. E mesmo se não fosse. Só por ser mulher? Qual é? São comportamentos como esse que acabam matando mulheres no Brasil afora todo dia. Esse jeito de pensar. Ele ainda citou a mãe, cunhada, mas seguiu falando 'm' e olhe lá", disse Ana.

Na sequência, o programa exibiu o pedido de desculpas de Gustavo, e Ana disparou: "Importante isso que você fez, pediu perdão. Mas não basta só pedir perdão. Tem que entender a situação e se conscientizar de que todo mundo é igual: mulher, homem. Hoje em dia, cada vez mais, isso está provado. Antigamente, lá no outro século, retrasado, ainda poderia falar que a mulher tava numa situação menos favorecida. A gente ainda ganha menos, tem que conquistar várias coisas, mas [tem] o direito de ser mulher e apitar no jogo que for da vida".