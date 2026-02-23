Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'Reprodução de vídeo / TV Globo
Ana Maria Braga repudia fala machista de jogador do Bragantino: 'Não basta só pedir perdão'
Apresentadora saiu em defesa da árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos durante o 'Mais Você'
Vídeo: Daniel Erthal pede emprego ao vivo no SBT
Ator expressou o desejo de fazer parte da cobertura da Copa do Mundo
'A Nobreza do Amor' marca estreia de Lázaro Ramos como vilão na TV
Disputa pelo reino de Batanga e força da ancestralidade conduzem a nova trama da TV Globo
Daphne Bozaski fala sobre lado criminoso de Lucélia em 'Três Graças' e adianta: 'Teremos reviravoltas'
Atriz analisa objetivos que movem atitudes da personagem e comenta trabalho ao lado do marido em restaurante-casa
Sandra Annenberg celebra estreia de William Bonner no 'Globo Repórter'
Jornalista passou a comandar a atração, nesta sexta-feira (20)
Christiane Torloni comenta memes que a colocam no 'BBB 26' e brinca: 'Até eu acreditei'
No final de 2025 surgiram boatos que a atriz estaria nesta edição do reality