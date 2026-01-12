Wagner Moura samba durante comemoraçãoReprodução de vídeo

Rio - Após conquistar o Globo de Ouro na categoria "Melhor Ator em Filme de Drama", Wagner Moura sambou muito, na madrugada desta segunda-feira (12), durante uma comemoração nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado pelo diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, o ator se esbalda ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione. Nas imagens também é possível ver a atriz Alice Carvalho, que  integra o elenco da produção.

Com a vitória no Globo de Ouro, Wagner se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer na categoria "Melhor Ator em Filme de Drama". Ele concorria a estatueta com  Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. 
Na cerimônia, "O Agente Secreto" foi premiado como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa". O longa também concorria como "Melhor Filme de Drama", mas foi desbancada por "Hamnet".
 
