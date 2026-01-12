Wagner Moura samba durante comemoraçãoReprodução de vídeo
Vídeo! Vencedor do Globo de Ouro, Wagner Moura se joga no samba
Registros do momento foram compartilhados por Kleber Mendonça Filho
Rezende anuncia noivado durante viagem aos Estados Unidos
Pedido surpresa aconteceu em um passeio de barco em Miami
Mari Palma publica fotos do casamento com Oscar Campbell
Cerimônia aconteceu no sábado (10) e reuniu familiares e amigos
Artistas lamentam a morte de Titina Medeiros nas redes sociais
Atriz morreu neste domingo (11) após luta contra câncer no pâncreas
Show de Ana Castela é adiado por problemas de saúde
Cantora tranquilizou os fãs por meio das redes sociais explicando o que aconteceu
Rafael Zulu abre álbum de fotos românticas com a mulher Aline Becker
Ator compartilhou momentos especiais do casal em Fernando de Noronha