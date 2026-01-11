Rafael Zulu e Aline Becker - Reprodução / Instagram

Rafael Zulu e Aline BeckerReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2026 11:52

Rio - O ator Rafael Zulu usou suas redes sociais para derreter os corações de seus seguidores. Em um álbum repleto de afeto, ele compartilhou, neste sábado (10), uma série de fotos românticas ao lado da mulher, nutricionista Aline Becker. Os cliques mostram momentos de cumplicidade e descontração do casal durante a estadia em Fernando de Noronha.

fotogaleria

"Felizes", escreveu Zulu em legenda do carrossel de fotos publicado no Instagram.



A reação dos fãs e amigos famosos foi imediata. "Que baita sessão de fotos, mas a segunda foto está incrível, revela e faz um quadro bem grandão", comentou uma seguidora; "Muito maravilhosos!", escreveu uma amiga do casal; "É o casal mais lindo do Brasil", elogiou uma fã; "E lindos", completou a legenda a atriz Giovanna Lancellotti; e a influenciadora Andressa Suita comentou com emoticons aplaudindo. "Felizes", escreveu Zulu em legenda do carrossel de fotos publicado no Instagram.A reação dos fãs e amigos famosos foi imediata. "Que baita sessão de fotos, mas a segunda foto está incrível, revela e faz um quadro bem grandão", comentou uma seguidora; "Muito maravilhosos!", escreveu uma amiga do casal; "É o casal mais lindo do Brasil", elogiou uma fã; "E lindos", completou a legenda a atriz Giovanna Lancellotti; e a influenciadora Andressa Suita comentou com emoticons aplaudindo.

Juntos desde 2019, o casal oficializou a união em outubro de 2023 com um casamento luxuoso à beira-mar em Balneário Camboriú. A celebração, que reuniu diversos famosos, durou quatro dias.