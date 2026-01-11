Ana Castela explica que está com cálculo renalReprodução / Instagram

Rio - Ana Castela precisou adiar o show que faria no litoral paulista neste sábado (10) por problemas de saúde. O aviso foi emitido em uma nota no Instagram "Boiadeira". Ela utilizou a internet no começo deste domingo (11) para se manifestar, tranquilizar os fãs e explicar o que houve. A artista demonstrou gratidão pelo suporte do público e detalhou o quadro clínico.
"Bom dia, gente. Para quem está preocupado comigo, estou bem, graças a Deus", ela iniciou o vídeo publicado em sua rede social. "Possivelmente estou com cálculo renal, a famosa pedra nos rins, mas já estou me tratando, estou melhor e vejo vocês hoje no show, viu? Às 19h", confirmando a sua apresentação.
"Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês", agradeceu o apoio dos fãs. "E dona Michele [mãe da cantora] fez o quê, minha gente? Dona Michele tem pedra nos rins todo dia, todo mês ela tem uma pedra nesses rins dela. Já se preocupou, ficou doida já", finalizou o vídeo.

Apesar do contratempo, a estrela assegurou que o compromisso em São Sebastião foi reagendado e ocorrerá normalmente na noite deste domingo (11).