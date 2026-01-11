Ana Castela explica que está com cálculo renalReprodução / Instagram
Apesar do contratempo, a estrela assegurou que o compromisso em São Sebastião foi reagendado e ocorrerá normalmente na noite deste domingo (11).
Agora você pode ler esta notícia off-line
Ana Castela explica que está com cálculo renalReprodução / Instagram
Rezende anuncia noivado durante viagem aos Estados Unidos
Pedido surpresa aconteceu em um passeio de barco em Miami
Mari Palma publica fotos do casamento com Oscar Campbell
Cerimônia aconteceu no sábado (10) e reuniu familiares e amigos
Artistas lamentam a morte de Titina Medeiros nas redes sociais
Atriz morreu neste domingo (11) após luta contra câncer no pâncreas
Show de Ana Castela é adiado por problemas de saúde
Cantora tranquilizou os fãs por meio das redes sociais explicando o que aconteceu
Rafael Zulu abre álbum de fotos românticas com a mulher Aline Becker
Ator compartilhou momentos especiais do casal em Fernando de Noronha
Turnê 'Ensaios da Anitta' estreia com show lotado em Belém e homenagem à cultura paraense
Cantora deu início à sua concorrida turnê de Carnaval neste sábado (10); figurino icônico e participação de artistas locais marcaram a noite
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.