Rezende compartilhou registros do pedido surpresa feito nos Estados Unidos em suas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2026 20:44

Rio - O influenciador e youtuber Rezende, de 29 anos, pediu a namorada, Bruna Zaneti, em casamento no sábado (10). O momento foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre os seguidores do casal.

“SIM, estamos noivos”, iniciou Rezende na legenda da publicação feita em seu Instagram. O pedido aconteceu durante um passeio de barco em Miami, nos Estados Unidos.Segundo o influenciador, Bruna não desconfiava de nada e o momento precisou ser adaptado por conta de alguns contratempos. “O barco atrasou. O sol não saiu para termos o pôr do sol… Então tive que lidar com os imprevistos. Mas o mais interessante é que esses ‘obstáculos’ me deixaram ainda mais emocionado na hora em que eu me ajoelhei”, contou.Rezende descreveu a reação da namorada como um alívio depois de muita ansiedade. “Quando vi a surpresa dela e aquele sorriso, parecia que tinham saído mil quilos das minhas costas. Por uns 10 a 15 minutos, foi como se eu estivesse flutuando depois que ela aceitou. Que sensação gostosa e incrível…”, relatou.Na sequência, o youtuber fez um desabafo sobre a relação e o significado do pedido. “Houve um momento da minha vida em que eu já não acreditava mais em ‘amor real’. Achava que tudo era interesse, segundas e terceiras intenções… Até conhecer ela”, escreveu.“E é óbvio que eu quero ter essa pessoa ao meu lado pelo resto da minha vida”, completou.